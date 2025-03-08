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Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:09 08.03.2025 (обновлено: 17:55 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pentrosyan-2003800925.html
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ
Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится... РИА Новости, 08.03.2025
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культура
евгений петросян
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится в публикации. По данным телеканала, Петросян находится в реанимации в тяжелом состоянии. Телеграм-канал "112" сообщал, что артисту стало плохо сегодня с утра, близкие вызвали скорую. Супруга юмориста Татьяна Брухунова в разговоре с SHOT отказалась давать комментарии.
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евгений петросян, москва
Культура, Евгений Петросян, Москва
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ

РЕН ТВ: Петросяна госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮморист Евгений Петросян
Юморист Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Юморист Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

"С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится в публикации.

По данным телеканала, Петросян находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал "112" сообщал, что артисту стало плохо сегодня с утра, близкие вызвали скорую.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова в разговоре с SHOT отказалась давать комментарии.
 
КультураЕвгений ПетросянМосква
 
 
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