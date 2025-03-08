https://ria.ru/20250308/pentrosyan-2003800925.html

Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ

Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025

Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ

Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:09:00+03:00

2025-03-08T13:09:00+03:00

2025-03-08T17:55:00+03:00

культура

евгений петросян

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002215211_0:242:3001:1930_1920x0_80_0_0_b13e05863072a5a23362fed3c7b1bb5f.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится в публикации. По данным телеканала, Петросян находится в реанимации в тяжелом состоянии. Телеграм-канал "112" сообщал, что артисту стало плохо сегодня с утра, близкие вызвали скорую. Супруга юмориста Татьяна Брухунова в разговоре с SHOT отказалась давать комментарии.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений петросян, москва