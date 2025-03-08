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Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ
Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:09:00+03:00
2025-03-08T13:09:00+03:00
2025-03-08T17:55:00+03:00
культура
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. "С желудочно-кишечным кровотечением", — говорится в публикации. По данным телеканала, Петросян находится в реанимации в тяжелом состоянии. Телеграм-канал "112" сообщал, что артисту стало плохо сегодня с утра, близкие вызвали скорую. Супруга юмориста Татьяна Брухунова в разговоре с SHOT отказалась давать комментарии.
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евгений петросян, москва
Культура, Евгений Петросян, Москва
Петросяна экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ
РЕН ТВ: Петросяна госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением