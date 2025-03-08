https://ria.ru/20250308/pensiya-2003756927.html
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2025
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:18:00+03:00
2025-03-08T02:18:00+03:00
2025-03-08T02:49:00+03:00
общество
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ольга епифанова
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", — сказала она. Политик отметила, что в эту категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий."Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников — плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа", — пояснила сенатор.Кроме того, по словам парламентария, это положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет."За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет", — подчеркнула собеседница агентства.Она предупредила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей посоветовала обращаться в Соцфонд.
https://ria.ru/20250120/pensiya-1994531145.html
https://ria.ru/20250102/pensiya-1992279109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, ольга епифанова, пенсия
Общество, Россия, Ольга Епифанова, Пенсия
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
Сенатор Епифанова: пенсия в 2025 году может быть назначена только льготникам
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", — сказала она.
Политик отметила, что в эту категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера
, а также представители творческих профессий.
«
"Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников — плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа", — пояснила сенатор.
Кроме того, по словам парламентария, это положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет.
"За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет", — подчеркнула собеседница агентства.
Она предупредила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей посоветовала обращаться в Соцфонд.