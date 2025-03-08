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Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2025
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02:18 08.03.2025 (обновлено: 02:49 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pensiya-2003756927.html
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2025
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году
В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:18:00+03:00
2025-03-08T02:49:00+03:00
общество
россия
ольга епифанова
пенсия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", — сказала она. Политик отметила, что в эту категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий.&quot;Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников — плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа&quot;, — пояснила сенатор.Кроме того, по словам парламентария, это положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет."За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет", — подчеркнула собеседница агентства.Она предупредила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей посоветовала обращаться в Соцфонд.
https://ria.ru/20250120/pensiya-1994531145.html
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общество, россия, ольга епифанова, пенсия
Общество, Россия, Ольга Епифанова, Пенсия
Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году

Сенатор Епифанова: пенсия в 2025 году может быть назначена только льготникам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий", — сказала она.
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Политик отметила, что в эту категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий.
«

"Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников — плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа", — пояснила сенатор.

Кроме того, по словам парламентария, это положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет.
"За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет", — подчеркнула собеседница агентства.
Она предупредила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей посоветовала обращаться в Соцфонд.
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