https://ria.ru/20250308/panda-2003808412.html

Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах

Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах - РИА Новости, 08.03.2025

Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах

Панда Катюша из Московского зоопарка многому научилась на самостоятельных тренингах, малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот и осмотреть... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:11:00+03:00

2025-03-08T14:11:00+03:00

2025-03-08T14:12:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994278486_0:104:3302:1961_1920x0_80_0_0_95966e3e322497b1e6532ccd35ec9508.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка многому научилась на самостоятельных тренингах, малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот и осмотреть зубы, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. "На сегодняшний момент малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот, осмотреть зубы. Также Катюша вытягивает лапу в специальный рукав для осмотра и встает на весы для взвешивания", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Юная самочка, которой недавно исполнилось полтора года, живет в одном вольере со своей мамой Диндин, которая ежедневно участвует в тренингах. "Малышка Катюша долгие месяцы наблюдала за тем, как занимается ее мама и в конце декабря сама впервые начала участвовать в тренингах. Зоологи действуют с маленькой пандой максимально деликатно и сами ждут от нее инициативы. Катюша оказалась очень старательной ученицей, она внимательно следит за тем, как занимается мама, запоминает команды зоологов", - добавляется в сообщении. Для закрепления знаний Катюша получает на занятиях полезные вкусняшки – морковку и панда-кейки.

https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html

https://ria.ru/20241217/panda-1989725159.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, россия