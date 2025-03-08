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Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах
Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах - РИА Новости, 08.03.2025
Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах
Панда Катюша из Московского зоопарка многому научилась на самостоятельных тренингах, малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот и осмотреть... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:11:00+03:00
2025-03-08T14:11:00+03:00
2025-03-08T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка многому научилась на самостоятельных тренингах, малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот и осмотреть зубы, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. "На сегодняшний момент малышка уже может стоять у решетки и позволяет ощупать живот, осмотреть зубы. Также Катюша вытягивает лапу в специальный рукав для осмотра и встает на весы для взвешивания", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Юная самочка, которой недавно исполнилось полтора года, живет в одном вольере со своей мамой Диндин, которая ежедневно участвует в тренингах. "Малышка Катюша долгие месяцы наблюдала за тем, как занимается ее мама и в конце декабря сама впервые начала участвовать в тренингах. Зоологи действуют с маленькой пандой максимально деликатно и сами ждут от нее инициативы. Катюша оказалась очень старательной ученицей, она внимательно следит за тем, как занимается мама, запоминает команды зоологов", - добавляется в сообщении. Для закрепления знаний Катюша получает на занятиях полезные вкусняшки – морковку и панда-кейки.
https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html
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московский зоопарк, россия
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия
Панда Катюша научилась многому на самостоятельных тренингах
Панда Катюша из Московского зоопарка разрешает ощупать живот и осмотреть зубы