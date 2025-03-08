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Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:40:00+03:00
2025-03-08T11:40:00+03:00
2025-03-08T11:57:00+03:00
хорошие новости
панда катюша
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня 8 Марта. Этот день наполнен нежностью, теплом и <…> Катюшей. Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окруженная цветами. С Международным женским днем", — написала она.Катюша сначала с интересом обнюхала подаренные желтые тюльпаны, после чего попробовала их на вкус.
https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
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Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны в честь 8 Марта