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Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
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Хорошие новости
 
11:40 08.03.2025 (обновлено: 11:57 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
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хорошие новости
панда катюша
светлана акулова
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня 8 Марта. Этот день наполнен нежностью, теплом и &lt;…&gt; Катюшей. Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окруженная цветами. С Международным женским днем", — написала она.Катюша сначала с интересом обнюхала подаренные желтые тюльпаны, после чего попробовала их на вкус.
https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html
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панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Москва
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны в честь 8 Марта

© Светлана Акулова/Telegram Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта
 Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Светлана Акулова/Telegram
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Сегодня 8 Марта. Этот день наполнен нежностью, теплом и <…> Катюшей. Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окруженная цветами. С Международным женским днем", — написала она.
Катюша сначала с интересом обнюхала подаренные желтые тюльпаны, после чего попробовала их на вкус.
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Хорошие новостиПанда КатюшаСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбществоМосква
 
 
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