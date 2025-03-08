https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html

Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта

Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:40:00+03:00

2025-03-08T11:40:00+03:00

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хорошие новости

панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

общество

москва

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта, сообщил гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня 8 Марта. Этот день наполнен нежностью, теплом и <…> Катюшей. Катюша словно олицетворение этого дня — очаровательная, как всегда, любопытная и окруженная цветами. С Международным женским днем", — написала она.Катюша сначала с интересом обнюхала подаренные желтые тюльпаны, после чего попробовала их на вкус.

https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк, общество, москва