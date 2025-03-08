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В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия - РИА Новости, 08.03.2025
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
Оставленное в Афганистане американское оружие используется для терактов на территории Пакистана, заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:16:00+03:00
2025-03-08T20:16:00+03:00
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Оставленное в Афганистане американское оружие используется для терактов на территории Пакистана, заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. "В Пакистане происходили инциденты, пришедшие с афганской земли и в особенности с использованием вооружения, оставленного США", - сказал Малик, отметив, что недавно террористы использовали американское оружие в ходе атаки в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Ранее власти Пакистана обвинили талибов* (движение "Талибан"*) в попытке закрепиться на пакистанской территории и создать там свой аванпост.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241228/pakistan-1991885292.html
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в мире, пакистан, афганистан, хайбер-пахтунхва, талибан, оон
В мире, Пакистан, Афганистан, Хайбер-Пахтунхва, Талибан, ООН
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
Минюст Пакистана: оставленное в Афганистане оружие США используется для терактов