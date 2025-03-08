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В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия - РИА Новости, 08.03.2025
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20:16 08.03.2025 (обновлено: 20:17 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/oruzhie-2003849934.html
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия - РИА Новости, 08.03.2025
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
Оставленное в Афганистане американское оружие используется для терактов на территории Пакистана, заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:16:00+03:00
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в мире
пакистан
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хайбер-пахтунхва
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Оставленное в Афганистане американское оружие используется для терактов на территории Пакистана, заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. "В Пакистане происходили инциденты, пришедшие с афганской земли и в особенности с использованием вооружения, оставленного США", - сказал Малик, отметив, что недавно террористы использовали американское оружие в ходе атаки в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Ранее власти Пакистана обвинили талибов* (движение "Талибан"*) в попытке закрепиться на пакистанской территории и создать там свой аванпост.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241228/pakistan-1991885292.html
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в мире, пакистан, афганистан, хайбер-пахтунхва, талибан, оон
В мире, Пакистан, Афганистан, Хайбер-Пахтунхва, Талибан, ООН
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия

Минюст Пакистана: оставленное в Афганистане оружие США используется для терактов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Оставленное в Афганистане американское оружие используется для терактов на территории Пакистана, заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик.
«
"В Пакистане происходили инциденты, пришедшие с афганской земли и в особенности с использованием вооружения, оставленного США", - сказал Малик, отметив, что недавно террористы использовали американское оружие в ходе атаки в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана.
Ранее власти Пакистана обвинили талибов* (движение "Талибан"*) в попытке закрепиться на пакистанской территории и создать там свой аванпост.
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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