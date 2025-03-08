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Орбан выразил уверенность в начале торговой войны США и ЕС - РИА Новости, 08.03.2025
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16:27 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/orban-2003827365.html
Орбан выразил уверенность в начале торговой войны США и ЕС
Орбан выразил уверенность в начале торговой войны США и ЕС - РИА Новости, 08.03.2025
Орбан выразил уверенность в начале торговой войны США и ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, и ЕС в ней неизбежно проиграет, но при этом... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:27:00+03:00
2025-03-08T16:27:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, и ЕС в ней неизбежно проиграет, но при этом Венгрию спасет соглашение с США, а также гибкая политика, позволившая сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем. "Будет создан пакет венгерско-американского экономического сотрудничества, который окажет значительную помощь венгерской экономике. Это хорошо для нас даже в том случае, если параллельно будет таможенная война, которую, конечно, Венгрия проиграет, как и все страны Евросоюза. Мы еще не знаем ее масштабов, но можем быть уверены, что она будет", - заявил Орбан, выступая на открытии экономического года в Венгерской торгово-промышленной палате. По его словам, политика новой администрации США направлена на то, чтобы привлечь мировой бизнес к инвестициям в американскую экономику во избежание пошлин. "Вот почему крупные немецкие компании лихорадочно перепланируют свои инвестиции и вкладывают огромные средства в США, а не в свою страну, Германию. У нас есть пакет с Америкой, который может ограничить или свести к нулю этот эффект на территории Венгрии", - сказал венгерский премьер. Орбан также отметил, что "было правильно с самого начала проявить максимальную гибкость и установить наиболее разумные отношения со всеми, от США до России" в тот период, когда ЕС вводил против России санкции и начинал торговую войну с Китаем. "Сегодня Евросоюз является изолированным образованием в мире, он в конфликте с Америкой, Китаем и Россией. ЕС в изоляции, но Венгрии это не касается. У нас лучшие отношения с США, Россией и Китаем. Поэтому, когда речь идет об изоляции, это справедливо для Евросоюза, но не для Венгрии", - подчеркнул он. Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет. Венгерский премьер также заявлял, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет. Орбан ранее отмечал, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
https://ria.ru/20250214/vengriya-1999276120.html
https://ria.ru/20250214/orban-1999307019.html
https://ria.ru/20250213/vengriya-1999235664.html
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сша, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Орбан выразил уверенность в начале торговой войны США и ЕС

Орбан: таможенная война между США и ЕС начнется, но ЕС в ней неизбежно проиграет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, и ЕС в ней неизбежно проиграет, но при этом Венгрию спасет соглашение с США, а также гибкая политика, позволившая сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем.
"Будет создан пакет венгерско-американского экономического сотрудничества, который окажет значительную помощь венгерской экономике. Это хорошо для нас даже в том случае, если параллельно будет таможенная война, которую, конечно, Венгрия проиграет, как и все страны Евросоюза. Мы еще не знаем ее масштабов, но можем быть уверены, что она будет", - заявил Орбан, выступая на открытии экономического года в Венгерской торгово-промышленной палате.
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По его словам, политика новой администрации США направлена на то, чтобы привлечь мировой бизнес к инвестициям в американскую экономику во избежание пошлин. "Вот почему крупные немецкие компании лихорадочно перепланируют свои инвестиции и вкладывают огромные средства в США, а не в свою страну, Германию. У нас есть пакет с Америкой, который может ограничить или свести к нулю этот эффект на территории Венгрии", - сказал венгерский премьер.
Орбан также отметил, что "было правильно с самого начала проявить максимальную гибкость и установить наиболее разумные отношения со всеми, от США до России" в тот период, когда ЕС вводил против России санкции и начинал торговую войну с Китаем.
"Сегодня Евросоюз является изолированным образованием в мире, он в конфликте с Америкой, Китаем и Россией. ЕС в изоляции, но Венгрии это не касается. У нас лучшие отношения с США, Россией и Китаем. Поэтому, когда речь идет об изоляции, это справедливо для Евросоюза, но не для Венгрии", - подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет.
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Венгерский премьер также заявлял, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет.
Орбан ранее отмечал, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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