В Одессе повреждена критическая инфраструктура
ГСЧС Украины заявила о повреждении объектов критической инфраструктуры в Одессе
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Одессе в ночь на субботу, заявили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.
Также сообщается о поражении ангара, где якобы хранилась сельскохозяйственная техника, СТО и четырехэтажного промышленного здания.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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