https://ria.ru/20250308/odessa-2003769716.html

В Одессе повреждена критическая инфраструктура

В Одессе повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 08.03.2025

В Одессе повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Одессе в ночь на субботу, заявили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:59:00+03:00

2025-03-08T07:59:00+03:00

2025-03-08T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Одессе в ночь на субботу, заявили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В ночь на субботу в Одесской и ряде других областей Украины была объявлена воздушная тревога. Ряд украинских СМИ сообщал о взрывах в Одессе. "Пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. Также сообщается о поражении ангара, где якобы хранилась сельскохозяйственная техника, СТО и четырехэтажного промышленного здания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины