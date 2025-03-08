https://ria.ru/20250308/odessa-2003755680.html
В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание
В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание - РИА Новости, 08.03.2025
В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание
В промышленном здании и АЗС в Одессе произошел пожар после взрывов, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:53:00+03:00
2025-03-08T01:53:00+03:00
2025-03-08T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В промышленном здании и АЗС в Одессе произошел пожар после взрывов, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Ранее украинские издания "Общественное. Новости" и "Страна.ua", сообщали о нескольких взрывах в Одессе в ночь с пятницы на субботу."Есть повреждения и разрушения. <...> Загорелось промышленное здание и АЗС", — написал Кипер.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание
В промышленном здании и АЗС в Одессе после взрывов вспыхнул пожар