https://ria.ru/20250308/odessa-2003755680.html

В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание

В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание - РИА Новости, 08.03.2025

В Одессе после взрывов загорелось промышленное здание

В промышленном здании и АЗС в Одессе произошел пожар после взрывов, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:53:00+03:00

2025-03-08T01:53:00+03:00

2025-03-08T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В промышленном здании и АЗС в Одессе произошел пожар после взрывов, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.Ранее украинские издания "Общественное. Новости" и "Страна.ua", сообщали о нескольких взрывах в Одессе в ночь с пятницы на субботу."Есть повреждения и разрушения. <...> Загорелось промышленное здание и АЗС", — написал Кипер.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины