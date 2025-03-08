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Украинские войска за 45 минут пять раз обстреляли Горловку
Украинские войска за 45 минут пять раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.03.2025
Украинские войска за 45 минут пять раз обстреляли Горловку
Украинские войска в субботу за 45 минут пять раз обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:10:00+03:00
2025-03-08T11:10:00+03:00
2025-03-08T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу за 45 минут пять раз обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В сообщении ведомства опубликованы данные о пяти обстрелах Никитовского района Горловки, зафиксированных в 9.10, 9.15, 9.25, 9.45 и 9.55 мск, в ходе которых по городу было выпущено 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска за 45 минут пять раз обстреляли Горловку
ВСУ за 45 минут выпустили по Горловке 13 натовских снарядов