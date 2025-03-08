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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.03.2025
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 98 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:28:00+03:00
2025-03-08T00:28:00+03:00
2025-03-08T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 98 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)...Тридцать две вооруженные атаки - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 98 боеприпасов. Кроме того, по данным управления, в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 24 обстрела.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 98 боеприпасов