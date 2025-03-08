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На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области - РИА Новости, 08.03.2025
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области
В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T13:35:00+03:00
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одесская область
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале."Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", — говорится в релизе.В ночь с пятницы на субботу украинские СМИ написали о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.По данным Минобороны России, накануне армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. Все цели противника поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html
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одесская область, украина, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), одесса
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Одесса
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области
В Одесской области поразили объект энергетической инфраструктуры ДТЭК