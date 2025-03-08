https://ria.ru/20250308/obekt-2003791477.html

На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области

На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области - РИА Новости, 08.03.2025

На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области

В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:39:00+03:00

2025-03-08T11:39:00+03:00

2025-03-08T13:35:00+03:00

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одесская область

украина

дтэк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале."Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", — говорится в релизе.В ночь с пятницы на субботу украинские СМИ написали о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.По данным Минобороны России, накануне армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. Все цели противника поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

одесса

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одесская область, украина, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), одесса