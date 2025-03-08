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На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 08.03.2025 (обновлено: 13:35 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/obekt-2003791477.html
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области - РИА Новости, 08.03.2025
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области
В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
дтэк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
одесса
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале."Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", — говорится в релизе.В ночь с пятницы на субботу украинские СМИ написали о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.По данным Минобороны России, накануне армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. Все цели противника поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html
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одесская область
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одесская область, украина, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), одесса
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Одесса
На Украине заявили о поражении энергетического объекта в Одесской области

В Одесской области поразили объект энергетической инфраструктуры ДТЭК

© Фото : Национальная полиция УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Пожарные на месте удара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Одесской области получил повреждения очередной объект энергетической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.
"Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", — говорится в релизе.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Кремль: удар по украинским энергообъектам не связан с заявлением Макрона
7 марта, 12:57
В ночь с пятницы на субботу украинские СМИ написали о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
По данным Минобороны России, накануне армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. Все цели противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаДТЭКВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Одесса
 
 
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