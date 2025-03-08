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ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/nyp-2003758766.html
ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США
ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США
Курская группировка ВСУ испытывает трудности со снабжением в связи с фланговыми наступлениями Вооруженных сил России, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:14:00+03:00
2025-03-08T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Курская группировка ВСУ испытывает трудности со снабжением в связи с фланговыми наступлениями Вооруженных сил России, пишет New York Post со ссылкой на украинских боевиков."Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют в Курской области, сообщили, &lt;…&gt; что Киев может отказаться от своей операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы", — пишет издание.В среду военнослужащие группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье.Всего, по последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250307/kurskaya-2003630730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США

NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение 2 недель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Курская группировка ВСУ испытывает трудности со снабжением в связи с фланговыми наступлениями Вооруженных сил России, пишет New York Post со ссылкой на украинских боевиков.
"Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют в Курской области, сообщили, <…> что Киев может отказаться от своей операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы", — пишет издание.
Боевая работа расчета миномета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел курского приграничья
Вчера, 14:33
В среду военнослужащие группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье.
Всего, по последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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