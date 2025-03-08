https://ria.ru/20250308/nyp-2003758766.html

ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США

ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель, заявили в США

Курская группировка ВСУ испытывает трудности со снабжением в связи с фланговыми наступлениями Вооруженных сил России, пишет New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:14:00+03:00

2025-03-08T03:14:00+03:00

2025-03-08T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Курская группировка ВСУ испытывает трудности со снабжением в связи с фланговыми наступлениями Вооруженных сил России, пишет New York Post со ссылкой на украинских боевиков."Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют в Курской области, сообщили, <…> что Киев может отказаться от своей операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы", — пишет издание.В среду военнослужащие группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье.Всего, по последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 65 400 военных, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20250307/kurskaya-2003630730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, курская область