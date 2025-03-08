https://ria.ru/20250308/nikolaev-2003774969.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 08.03.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:08:00+03:00
2025-03-08T09:08:00+03:00
2025-03-08T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.59 мск, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250308/vzryv-2003758481.html
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николаев (украина), украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Сумская область
В Николаеве прогремел взрыв
В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв