Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО обсуждает последствия прекращения обмена разведданными с Украиной - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/nato-2003824530.html
СМИ: НАТО обсуждает последствия прекращения обмена разведданными с Украиной
СМИ: НАТО обсуждает последствия прекращения обмена разведданными с Украиной - РИА Новости, 08.03.2025
СМИ: НАТО обсуждает последствия прекращения обмена разведданными с Украиной
НАТО обсуждает, как справиться с последствиями объявления США о приостановке в обмене разведданными с Украиной, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:57:00+03:00
2025-03-08T15:57:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. НАТО обсуждает, как справиться с последствиями объявления США о приостановке в обмене разведданными с Украиной, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной", - говорится в публикации. По данным источника издания, членам НАТО не запрещено делиться с Киевом некоторыми американскими разведданными, но такой обмен может быть очень ограниченным. Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд отметил, что это решение США - пагубное. "Сокращение поставок оружия будет иметь масштабные последствия лишь через несколько месяцев и может быть частично смягчено европейцами", - приводит его слова Politico. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003393306.html
https://ria.ru/20250302/nato-2002628537.html
https://ria.ru/20250306/razveddannye-2003405747.html
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003818260.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: НАТО обсуждает последствия прекращения обмена разведданными с Украиной

Politico: НАТО обсуждает решение США по приостановке обмена данными с Киевом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. НАТО обсуждает, как справиться с последствиями объявления США о приостановке в обмене разведданными с Украиной, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной", - говорится в публикации.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине
6 марта, 13:42
По данным источника издания, членам НАТО не запрещено делиться с Киевом некоторыми американскими разведданными, но такой обмен может быть очень ограниченным.
Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд отметил, что это решение США - пагубное. "Сокращение поставок оружия будет иметь масштабные последствия лишь через несколько месяцев и может быть частично смягчено европейцами", - приводит его слова Politico.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Генсек НАТО заявил о желании европейских лидеров помочь Украине
2 марта, 22:27
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Раде рассказали о последствиях паузы в передаче разведданных США Украине
6 марта, 14:32
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
США продолжают передавать Киеву разведданные, сообщил Fox News
Вчера, 15:08
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала