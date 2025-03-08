https://ria.ru/20250308/muzej-2003812810.html

В Нидерландах открылся музей, посвященный советским воинам

В Нидерландах открылся музей, посвященный советским воинам - РИА Новости, 08.03.2025

В Нидерландах открылся музей, посвященный советским воинам

Музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный захороненным в Нидерландах советским воинам, судьба которых долгое время оставалась неизвестной, открыл свои двери... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:28:00+03:00

2025-03-08T14:28:00+03:00

2025-03-08T14:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

нидерланды

россия

амстердам

владимир тарабрин

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003811410_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_68202fcc59ce0fd9e0f3d46d38ea77ab.jpg

ЛЁСДЕН (Нидерланды), 8 мар – РИА Новости. Музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный захороненным в Нидерландах советским воинам, судьба которых долгое время оставалась неизвестной, открыл свои двери для первых посетителей в субботу недалеко от нидерландского города Лёсден, передает корреспондент РИА Новости. Музей находится в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из Советского Союза, павших во время Второй мировой войны. От Амстердама до музея можно добраться примерно за 50 минут. Sovjet Ereveld Experience – не совсем обычный музей, это место, где с помощью виртуальной реальности можно почувствовать себя участником событий 80-летней давности. "Цель музея – показать большую, личную историю глазами одного человека. Самая удивительная его часть - это виртуальная реальность. Вы оказываетесь на месте солдата и смотрите на все его глазами, следуете за ним по его пути, оставляя свою семью, прощаясь с ней, отправляясь на войну, оказываясь в плену у немцев и в конечном итоге умирая в одиночестве в госпитале. И сочетание этой личной, трагической истории и технологий виртуальной реальности действительно трогательно и очень впечатляет", - рассказал директор музея Ремко Рейдинг. По его словам, в музее работают волонтеры, специально обученные тому, чтобы помогать посетителям справиться с эмоциями, вызванными просмотром 3D-фильма. Историями советских воинов, захороненных в Нидерландах, Рейдинг начал интересоваться еще в 1998 году, через два года он нашел первые семьи солдат, а в 2010 году основал фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld). "После четырех лет существования фонда его председатель спросил меня: "Ремко, каким вы видите будущее этого дела?" И я ответил, что истории родственников заслуживают того, чтобы рассказать о них, но у нас нет места, где мы могли бы это сделать. Я хотел иметь собственное пространство, где смог бы рассказать об этих историях", - вспоминает Рейдинг, говоря об идее создания музея. Однако тогда председатель ответил, что сделать это будет нереально. Рейдинг не сдался, но ему потребовалось еще несколько лет, чтобы перейти от идеи к конкретному плану. Через пять лет он снова поднял этот вопрос, стал обсуждать его с министерством иностранных дел Нидерландов, чтобы добиться поддержки. "И МИД Нидерландов согласился, посчитав это хорошей идеей. Они были первыми, кто внес свой вклад", - отметил директор музея. Помимо министерства иностранных дел королевства, вклад в создание музея внесли министерство здравоохранения, социального обеспечение и спорта Нидерландов, муниципалитет провинции Утрехт, муниципалитет Амерсфорта, МИД России, правительства Азербайджана, Армении и Узбекистана, а также несколько фондов в Нидерландах. В общей сложности получилось около 20 спонсоров. Расходы, по словам Рейдинга, составили около 2,3 миллиона евро. Российская сторона, как сообщал посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, с 2021 года выделила на создание музея 500 тысяч евро. В конце февраля Москва перечислила еще 100 тысяч евро для завершения работ в музее. Как отмечал дипломат, Россия придает большое значение самому "Советскому полю славы", где захоронены солдаты Красной Армии, и инициативе открытия музея. Рейдинг признался, что последние годы были особенно трудными - из-за пандемии коронавируса, высокой инфляции, геополитических изменений; потребовалась дополнительная финансовая поддержка. "Я всегда говорю: то, что мы делаем, не имеет отношения к политике. Это касается людей, которые погибли во время войны 80 лет назад, сражаясь против одного врага. И что бы сейчас ни происходило в мире, это не должно влиять на сохранение памяти о солдатах, которые погибли тогда. Да, осуществить это оказалось сложнее, но, возможно, также важнее", - добавил директор Sovjet Ereveld Experience. Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лёсденом был открыт 18 ноября 1948 года. Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением состояния мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года.

https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995806547.html

https://ria.ru/20241018/belgrad-1978784428.html

нидерланды

россия

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нидерланды, россия, амстердам, владимир тарабрин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире