https://ria.ru/20250308/murashko-2003754878.html

Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем

Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025

Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:41:00+03:00

2025-03-08T01:41:00+03:00

2025-03-08T01:41:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала, а также каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - женщины. Его видеообращение публикует Минздрав в своем Telegram-канале."Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины... Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала - представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - также женщина", - сказал Мурашко. Мурашко добавил, что женщины поддерживают, вдохновляют на подвиги, на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. "Сегодня бойцы с мыслями о любимых, матерях, женах, сестрах и дочерях выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, приближают нашу победу", - сказал он. Особые слова благодарности глава Минздрава передал женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии - врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, ученым и организаторам здравоохранения. "Благодарю за самоотверженный труд на благо нашей Отчизны. Мы ценим вашу мудрость, терпение, заботу, любим и стараемся беречь", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html

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Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко, международный женский день