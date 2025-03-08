Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем
Глава Минздрава Мурашко рассказал о большом числе женщин в сфере медицины
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала, а также каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - женщины. Его видеообращение публикует Минздрав в своем Telegram-канале.
"Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины... Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала - представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - также женщина", - сказал Мурашко.
Мурашко добавил, что женщины поддерживают, вдохновляют на подвиги, на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. "Сегодня бойцы с мыслями о любимых, матерях, женах, сестрах и дочерях выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, приближают нашу победу", - сказал он.
Особые слова благодарности глава Минздрава передал женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии - врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, ученым и организаторам здравоохранения.
"Благодарю за самоотверженный труд на благо нашей Отчизны. Мы ценим вашу мудрость, терпение, заботу, любим и стараемся беречь", - подчеркнул он.