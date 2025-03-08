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Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
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01:41 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/murashko-2003754878.html
Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем
Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2025
Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:41:00+03:00
2025-03-08T01:41:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала, а также каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - женщины. Его видеообращение публикует Минздрав в своем Telegram-канале."Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины... Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала - представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - также женщина", - сказал Мурашко. Мурашко добавил, что женщины поддерживают, вдохновляют на подвиги, на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. "Сегодня бойцы с мыслями о любимых, матерях, женах, сестрах и дочерях выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, приближают нашу победу", - сказал он. Особые слова благодарности глава Минздрава передал женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии - врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, ученым и организаторам здравоохранения. "Благодарю за самоотверженный труд на благо нашей Отчизны. Мы ценим вашу мудрость, терпение, заботу, любим и стараемся беречь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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общество, россия, михаил мурашко, международный женский день
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Международный женский день
Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем

Глава Минздрава Мурашко рассказал о большом числе женщин в сфере медицины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала, а также каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - женщины. Его видеообращение публикует Минздрав в своем Telegram-канале.
"Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины... Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала - представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения - также женщина", - сказал Мурашко.
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Мурашко добавил, что женщины поддерживают, вдохновляют на подвиги, на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. "Сегодня бойцы с мыслями о любимых, матерях, женах, сестрах и дочерях выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, приближают нашу победу", - сказал он.
Особые слова благодарности глава Минздрава передал женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии - врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, ученым и организаторам здравоохранения.
"Благодарю за самоотверженный труд на благо нашей Отчизны. Мы ценим вашу мудрость, терпение, заботу, любим и стараемся беречь", - подчеркнул он.
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