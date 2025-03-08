https://ria.ru/20250308/muftii-2003787839.html

Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта

Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта

Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:03:00+03:00

2025-03-08T11:03:00+03:00

2025-03-08T11:04:00+03:00

россия

альбир крганов

равиль гайнутдин

международный женский день

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29695/58/296955813_0:264:1346:1021_1920x0_80_0_0_6a88e12074a6f9a7874e24dcd1b40338.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично поздравляю всех женщин с Международным женским днём... Женские чуткость, внимательность, доброта и умение сопереживать – вот то, что вдохновляет мужчин быть подлинными защитниками своей семьи и Родины. Желаю каждой женщине счастья, любви, мира и благословения Всевышнего Создателя!" - написал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, его поздравление опубликовано на сайте организации. Он также привел слова пророка Мухаммеда: "Рай – под ногами матерей" - и призвал "низко поклониться всем матерям нашей страны, которые воспитывают или уже воспитали достойных сыновей и дочерей России". В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что именно женщины делают мужчин успешнее, сильнее, добрее. "В эти мартовские дни мужчины с особым чувством благодарят наших бабушек, мам, сестёр, жен, дочерей за их душевное тепло и особую заботу в семье. Сегодняшний праздник – лишь одна из многих возможностей выразить им нашу безграничную любовь, признательность и глубокое почтение... Мы дорожим вами и ценим вас за умение с легкостью преображать мир вокруг, наполнять его любовью и заботой!" - написал муфтий Крганов. Глава ДСМР процитировал Коран: "Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие". Кроме того, он привел слова пророка Мухаммеда: "Верующая жена – это твоя половина веры". "Слова особой благодарности хочется выразить нашим женам и матерям, чьи дети и мужья с честью выполняют сегодня свой воинский долг по защите нашего Отечества. Именно от женщины-матери зависит воспитание будущего поколения, нашего рода и процветание нашей Родины. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья, род и дом. <..> В этот весенний день позвольте пожелать вам доброго здоровья, любви близких, удачи в делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен душевным миром, поклонением Всевышнему, гармонией и любовью!", - заключил муфтий.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-2002919975.html

https://ria.ru/20230308/putin-1856514729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, альбир крганов, равиль гайнутдин, международный женский день, общество