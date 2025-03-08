https://ria.ru/20250308/muftii-2003787839.html
Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта
Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта
Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:03:00+03:00
2025-03-08T11:03:00+03:00
2025-03-08T11:04:00+03:00
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международный женский день
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично поздравляю всех женщин с Международным женским днём... Женские чуткость, внимательность, доброта и умение сопереживать – вот то, что вдохновляет мужчин быть подлинными защитниками своей семьи и Родины. Желаю каждой женщине счастья, любви, мира и благословения Всевышнего Создателя!" - написал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, его поздравление опубликовано на сайте организации. Он также привел слова пророка Мухаммеда: "Рай – под ногами матерей" - и призвал "низко поклониться всем матерям нашей страны, которые воспитывают или уже воспитали достойных сыновей и дочерей России". В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что именно женщины делают мужчин успешнее, сильнее, добрее. "В эти мартовские дни мужчины с особым чувством благодарят наших бабушек, мам, сестёр, жен, дочерей за их душевное тепло и особую заботу в семье. Сегодняшний праздник – лишь одна из многих возможностей выразить им нашу безграничную любовь, признательность и глубокое почтение... Мы дорожим вами и ценим вас за умение с легкостью преображать мир вокруг, наполнять его любовью и заботой!" - написал муфтий Крганов. Глава ДСМР процитировал Коран: "Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие". Кроме того, он привел слова пророка Мухаммеда: "Верующая жена – это твоя половина веры". "Слова особой благодарности хочется выразить нашим женам и матерям, чьи дети и мужья с честью выполняют сегодня свой воинский долг по защите нашего Отечества. Именно от женщины-матери зависит воспитание будущего поколения, нашего рода и процветание нашей Родины. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья, род и дом. <..> В этот весенний день позвольте пожелать вам доброго здоровья, любви близких, удачи в делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен душевным миром, поклонением Всевышнему, гармонией и любовью!", - заключил муфтий.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2002919975.html
https://ria.ru/20230308/putin-1856514729.html
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россия, альбир крганов, равиль гайнутдин, международный женский день, общество
Россия, Альбир Крганов, Равиль Гайнутдин, Международный женский день, Общество
Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта
Муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить своих матерей
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично поздравляю всех женщин с Международным женским днём... Женские чуткость, внимательность, доброта и умение сопереживать – вот то, что вдохновляет мужчин быть подлинными защитниками своей семьи и Родины. Желаю каждой женщине счастья, любви, мира и благословения Всевышнего Создателя!" - написал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ
муфтий Равиль Гайнутдин
, его поздравление опубликовано на сайте организации.
Он также привел слова пророка Мухаммеда: "Рай – под ногами матерей" - и призвал "низко поклониться всем матерям нашей страны, которые воспитывают или уже воспитали достойных сыновей и дочерей России".
В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
отметил, что именно женщины делают мужчин успешнее, сильнее, добрее.
"В эти мартовские дни мужчины с особым чувством благодарят наших бабушек, мам, сестёр, жен, дочерей за их душевное тепло и особую заботу в семье. Сегодняшний праздник – лишь одна из многих возможностей выразить им нашу безграничную любовь, признательность и глубокое почтение... Мы дорожим вами и ценим вас за умение с легкостью преображать мир вокруг, наполнять его любовью и заботой!" - написал муфтий Крганов.
Глава ДСМР процитировал Коран: "Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие". Кроме того, он привел слова пророка Мухаммеда: "Верующая жена – это твоя половина веры".
"Слова особой благодарности хочется выразить нашим женам и матерям, чьи дети и мужья с честью выполняют сегодня свой воинский долг по защите нашего Отечества. Именно от женщины-матери зависит воспитание будущего поколения, нашего рода и процветание нашей Родины. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья, род и дом. <..> В этот весенний день позвольте пожелать вам доброго здоровья, любви близких, удачи в делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен душевным миром, поклонением Всевышнему, гармонией и любовью!", - заключил муфтий.