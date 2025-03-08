https://ria.ru/20250308/most-2003859666.html

В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025

В Госдуме ответили поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев охарактеризовал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:07:00+03:00

2025-03-08T23:07:00+03:00

2025-03-08T23:07:00+03:00

россия

киев

украина

алексей неижпапа

леонид ивлев

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

попытка покушения на митрополита тихона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев охарактеризовал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост русской поговоркой о курице на гнезде. Ранее Неижпапа* в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу". "Отвечу тоже русской поговоркой: "Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет". Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст", - сказал Ивлев РИА Новости. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250308/krym-2003843308.html

https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html

https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html

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киев

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россия, киев, украина, алексей неижпапа, леонид ивлев, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), попытка покушения на митрополита тихона