Молдавские железнодорожники пригрозили забастовкой
Железнодорожники на севере Молдавии пригрозили объявить забастовку с 10 марта
© Sputnik / Mihai CarausПоезд на железнодорожных путях в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Поезд на железнодорожных путях в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Железнодорожники на севере Молдавии в районе Окница намерены объявить забастовку, начиная с 10 марта, из-за долгов по зарплате, сообщает агентство IPN.
"Работники Окницкого железнодорожного узла объявили, что приостановят деятельность с 10 марта, если не получат зарплату. Решение было принято после нескольких протестов и уведомлений, адресованных руководству компании", - сообщает IPN.
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Работники Окницкого железнодорожного узла уже 6-7 месяцев не получают зарплату. Они отмечают, что с похожими проблемами сталкиваются их коллеги из городов Унгены, Бельцы и Басарабяска.
За последние годы предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах "ЖДМ" на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.
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