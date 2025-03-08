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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 08.03.2025 (обновлено: 13:41 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/mo-2003803144.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:31:00+03:00
2025-03-08T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, сша, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" составили свыше 80 боевиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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