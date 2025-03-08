https://ria.ru/20250308/mo-2003803144.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:31:00+03:00
2025-03-08T13:31:00+03:00
2025-03-08T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996967203_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_bbede3fdffa950bcc651042f027fd5d0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996967203_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5eabaf033878b2f19fe32354d58442cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, сша, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" составили свыше 80 боевиков