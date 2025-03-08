https://ria.ru/20250308/mo-2003803144.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:31:00+03:00

2025-03-08T13:31:00+03:00

2025-03-08T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение бригадам ВСУ в Херсонской области, потери противника превысили 80 человек, ВСУ лишились американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)