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ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 595 военнослужащих и танк Leopard, РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:29:00+03:00
2025-03-08T13:29:00+03:00
2025-03-08T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 595 военнослужащих и танк Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровское, Срибное, Успеновка и Зверево Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и бронемашина MaxxPro производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли свыше 595 военных и танк Leopard в зоне действия группировки Центр