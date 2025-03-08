https://ria.ru/20250308/mo-2003802930.html

ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра"

ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ потеряли более 595 военных и один Leopard в зоне действия "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 595 военнослужащих и танк Leopard, РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:29:00+03:00

2025-03-08T13:29:00+03:00

2025-03-08T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 595 военнослужащих и танк Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровское, Срибное, Успеновка и Зверево Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и бронемашина MaxxPro производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия