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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 08.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины, семь... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:27:00+03:00
2025-03-08T13:27:00+03:00
2025-03-08T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины, семь станций РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из них два - западного производства, уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
МО: ВСУ в зоне действия группировки "Запад" потеряли до 195 военных