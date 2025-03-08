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Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области

Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025

Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области

Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:15:00+03:00

2025-03-08T12:15:00+03:00

2025-03-08T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.Потери противника за сутки боев:По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины