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Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 08.03.2025 (обновлено: 13:48 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/mo-2003794785.html
Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области
Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025
Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области
Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:15:00+03:00
2025-03-08T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.Потери противника за сутки боев:По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области

ВС России освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в Курской области
Военнослужащий ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
Потери противника за сутки боев:
  • более 180 военнослужащих;
  • по два БМП и бронетранспортера;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 13 автомобилей;
  • две САУ Panzerhaubitze 2000;
  • четыре орудия полевой артиллерии и три миномета;
  • три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
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