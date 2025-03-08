Бойцы "Севера" освободили три села в Курской области
ВС России освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
Военнослужащий ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
Потери противника за сутки боев:
- более 180 военнослужащих;
- по два БМП и бронетранспортера;
- семь боевых бронированных машин;
- 13 автомобилей;
- две САУ Panzerhaubitze 2000;
- четыре орудия полевой артиллерии и три миномета;
- три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
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