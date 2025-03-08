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Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег - РИА Новости, 08.03.2025
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16:34 08.03.2025 (обновлено: 22:50 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003828056.html
Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег
Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег - РИА Новости, 08.03.2025
Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег
Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег в особо крупном размере, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:34:00+03:00
2025-03-08T22:50:00+03:00
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия
общество
налоги
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег в особо крупном размере, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале."В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", — говорится в релизе.В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.В пятницу в столичном главке Следственного комитета заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае.По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК России.Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
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александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, происшествия, общество, налоги
Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Происшествия, Общество, Налоги
Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег

Блогер Митрошина признала вину в отмывании денег в особо крупном размере

© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег в особо крупном размере, сообщил столичный главк СК России в Telegram-канале.
"В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме", — говорится в релизе.
Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов
7 марта, 20:10
В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.
В пятницу в столичном главке Следственного комитета заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае.
Задержание блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Вчера, 00:52
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.
Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК России.
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме
3 марта, 15:36
В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.
Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
Автоблогер Wengallbi - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Александра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваПроисшествияОбществоНалоги
 
 
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