https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003806834.html

Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву - РИА Новости, 08.03.2025

Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Блогера-миллионника Александру Митрошину доставили к следователю в Москву, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:00:00+03:00

2025-03-08T14:00:00+03:00

2025-03-08T16:56:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

александра митрошина

краснодарский край

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Блогера-миллионника Александру Митрошину доставили к следователю в Москву, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России."Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке статьи 91 УПК России. В настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия", — уточнили в ведомстве.В пятницу в столичном главке Следственного комитета России заявили, что против Митрошиной завели дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ее задержали в Краснодарском крае.По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК России.Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что подследственная скрывалась и была объявлена в розыск.В марте 2023 года СК России уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурантка уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.

https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003751730.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html

https://ria.ru/20250228/sud-2002266042.html

https://ria.ru/20250226/sud-2001789793.html

москва

краснодарский край

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Блогер Александра Митрошина в управлении СК по городу Москве Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве. 2025-03-08T14:00 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), александра митрошина, краснодарский край