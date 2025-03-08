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В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств - РИА Новости, 08.03.2025
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01:40 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003754700.html
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств - РИА Новости, 08.03.2025
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств
В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:40:00+03:00
2025-03-08T01:40:00+03:00
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Как сказано в судебных материалах, смягчающим обстоятельством может стать тяжелое материальное, семейное положение или угрозы. "Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность", - следует из документов. Вместе с тем совершение нарушения впервые свидетельствует об отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств. "Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона", - следует из материалов. Суд также отметил, что Митрошина не предоставила утвержденные образовательные программы на проводимые ею мероприятия, более того, в интернете ее курсы не позиционируются как образовательные мероприятия.
https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003751730.html
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
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россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств

В деле блогера Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В деле блогера Александры Митрошиной о неуплате налогов не было смягчающих обстоятельств, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
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Как сказано в судебных материалах, смягчающим обстоятельством может стать тяжелое материальное, семейное положение или угрозы.
"Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность", - следует из документов.
Вместе с тем совершение нарушения впервые свидетельствует об отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств.
"Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона", - следует из материалов.
Суд также отметил, что Митрошина не предоставила утвержденные образовательные программы на проводимые ею мероприятия, более того, в интернете ее курсы не позиционируются как образовательные мероприятия.
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