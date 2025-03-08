https://ria.ru/20250308/missija-2003793553.html

Миссия МВФ приедет в Молдавию, чтобы оценить ее экономику

Миссия МВФ приедет в Молдавию, чтобы оценить ее экономику - РИА Новости, 08.03.2025

Миссия МВФ приедет в Молдавию, чтобы оценить ее экономику

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Молдавию в период с 10 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны экономическую ситуацию, сообщила... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:02:00+03:00

2025-03-08T12:02:00+03:00

2025-03-08T12:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Молдавию в период с 10 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны экономическую ситуацию, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе. "Группа экспертов Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с госпожой Алиной Янку посетит Молдавию в период 10–14 марта 2025 года", - сообщается на сайте представительства. Основные задачи рабочего визита – сбор информации об актуальных экономических процессах, оценка положения на макроэкономическом уровне, а также обсуждение политик и отслеживание хода выполнения обязательств по программе властей, поддерживаемой МВФ. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.

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молдавия, кишинев, мвф, в мире