https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html

Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин

Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин - РИА Новости, 08.03.2025

Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T10:23:00+03:00

2025-03-08T10:23:00+03:00

2025-03-08T10:47:00+03:00

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8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) отменить ограничения, лишающие женщин и девочек их основных прав. МООНСА также призвала международное сообщество "воплотить солидарность в действия, усиливая голос афганских женщин, поддерживая их лидерство и инвестируя в их жизнестойкость и будущее". "Тема этого года - "Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей" - является суровым напоминанием об афганской реальности, где женщины и девочки сталкиваются с систематическим отстранением от образования, занятости и общественной жизни. Эти ограничения являются не только нарушением прав человека, но и препятствием на пути прогресса Афганистана, усугубляя нищету и изоляцию миллионов людей", - говорится в заявлении МООНСА. По данным миссии ООН, несмотря на чрезвычайные трудности, афганские женщины продолжают руководить, созидать и поддерживать свои общины. Они предоставляют жизненно необходимые медицинские услуги, руководят предприятиями и организациями гражданского общества и неустанно отстаивают свои права. "Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех", - заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева. По словам Отунбаевой, Организация Объединенных Наций в Афганистане едина в осуждении постепенного вытеснения женщин и девочек из общественной жизни. "Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы инвестировать в устойчивость и лидерство афганских женщин и девочек, которые являются ключом к процветающему и инклюзивному Афганистану", - отметила глава миссии. В заявлении также говорится, что афганские женщины четко изложили свои требования международному сообществу. К ним, в частности, относятся отстаивание своих прав и свобод, включение их бедственного положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства за каждым столом, где принимаются решения о будущем их государства, поддержание необходимого финансирования услуг и помощи, необходимой для спасения жизни, и инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их роль в обществе. "Мы не можем согласиться с будущим, уготовленным афганским женщинам и девочкам, которого мы никогда бы не потерпели для женщин где-либо еще. Наша реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой нашей приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь", - заявила глава специального представительства организации "ООН - женщины в Афганистане" Элисон Давидян. По ее словам, ООН продолжит работу над защитой прав всех афганцев. "ООН осталась в Афганистане, осуществляет свою деятельность и будет продолжать это делать, работая вместе со своими партнерами для защиты прав всех афганцев", - подчеркнула Давидян.

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977816283.html

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в мире, афганистан, роза отунбаева, оон, 8 марта