Рейтинг@Mail.ru
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 08.03.2025 (обновлено: 10:47 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин - РИА Новости, 08.03.2025
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:23:00+03:00
2025-03-08T10:47:00+03:00
в мире
афганистан
роза отунбаева
оон
8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003785768_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6890ec2b808a7d2130a96cc77eb29eb1.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) отменить ограничения, лишающие женщин и девочек их основных прав. МООНСА также призвала международное сообщество "воплотить солидарность в действия, усиливая голос афганских женщин, поддерживая их лидерство и инвестируя в их жизнестойкость и будущее". "Тема этого года - "Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей" - является суровым напоминанием об афганской реальности, где женщины и девочки сталкиваются с систематическим отстранением от образования, занятости и общественной жизни. Эти ограничения являются не только нарушением прав человека, но и препятствием на пути прогресса Афганистана, усугубляя нищету и изоляцию миллионов людей", - говорится в заявлении МООНСА. По данным миссии ООН, несмотря на чрезвычайные трудности, афганские женщины продолжают руководить, созидать и поддерживать свои общины. Они предоставляют жизненно необходимые медицинские услуги, руководят предприятиями и организациями гражданского общества и неустанно отстаивают свои права. "Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех", - заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева. По словам Отунбаевой, Организация Объединенных Наций в Афганистане едина в осуждении постепенного вытеснения женщин и девочек из общественной жизни. "Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы инвестировать в устойчивость и лидерство афганских женщин и девочек, которые являются ключом к процветающему и инклюзивному Афганистану", - отметила глава миссии. В заявлении также говорится, что афганские женщины четко изложили свои требования международному сообществу. К ним, в частности, относятся отстаивание своих прав и свобод, включение их бедственного положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства за каждым столом, где принимаются решения о будущем их государства, поддержание необходимого финансирования услуг и помощи, необходимой для спасения жизни, и инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их роль в обществе. "Мы не можем согласиться с будущим, уготовленным афганским женщинам и девочкам, которого мы никогда бы не потерпели для женщин где-либо еще. Наша реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой нашей приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь", - заявила глава специального представительства организации "ООН - женщины в Афганистане" Элисон Давидян. По ее словам, ООН продолжит работу над защитой прав всех афганцев. "ООН осталась в Афганистане, осуществляет свою деятельность и будет продолжать это делать, работая вместе со своими партнерами для защиты прав всех афганцев", - подчеркнула Давидян.
https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html
https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html
https://ria.ru/20241013/afganistan-1977816283.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003785768_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_6abb9f3d081ceeb0c1d1107a3634c588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, роза отунбаева, оон, 8 марта
В мире, Афганистан, Роза Отунбаева, ООН, 8 марта
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин

МООНСА призвала власти Афганистана отменить ограничения, лишающие женщин их прав

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖенщины в Афганистане
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Женщины в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по случаю Международного женского дня вновь обратилась с настоятельным призывом к властям Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) отменить ограничения, лишающие женщин и девочек их основных прав.
МООНСА также призвала международное сообщество "воплотить солидарность в действия, усиливая голос афганских женщин, поддерживая их лидерство и инвестируя в их жизнестойкость и будущее".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек
11 октября 2024, 18:48
"Тема этого года - "Для всех женщин и девочек: Права. Равенство. Расширение прав и возможностей" - является суровым напоминанием об афганской реальности, где женщины и девочки сталкиваются с систематическим отстранением от образования, занятости и общественной жизни. Эти ограничения являются не только нарушением прав человека, но и препятствием на пути прогресса Афганистана, усугубляя нищету и изоляцию миллионов людей", - говорится в заявлении МООНСА.
По данным миссии ООН, несмотря на чрезвычайные трудности, афганские женщины продолжают руководить, созидать и поддерживать свои общины. Они предоставляют жизненно необходимые медицинские услуги, руководят предприятиями и организациями гражданского общества и неустанно отстаивают свои права.
"Важно, чтобы они были в центре внимания при решении текущих и возникающих проблем. Восстановление их прав на учебу и работу изменило бы их жизнь, общины и будущее Афганистана на благо всех", - заявила специальный представитель генсека ООН, глава МООНСА Роза Отунбаева.
По словам Отунбаевой, Организация Объединенных Наций в Афганистане едина в осуждении постепенного вытеснения женщин и девочек из общественной жизни.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира
6 октября 2024, 07:40
"Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы инвестировать в устойчивость и лидерство афганских женщин и девочек, которые являются ключом к процветающему и инклюзивному Афганистану", - отметила глава миссии.
В заявлении также говорится, что афганские женщины четко изложили свои требования международному сообществу. К ним, в частности, относятся отстаивание своих прав и свобод, включение их бедственного положения в глобальную повестку дня, обеспечение их представительства за каждым столом, где принимаются решения о будущем их государства, поддержание необходимого финансирования услуг и помощи, необходимой для спасения жизни, и инвестирование в программы, поддерживающие лидерство женщин и их роль в обществе.
"Мы не можем согласиться с будущим, уготовленным афганским женщинам и девочкам, которого мы никогда бы не потерпели для женщин где-либо еще. Наша реакция на их исключение из общественной жизни является проверкой нашей приверженности защите прав женщин и девочек во всем мире. Мы должны поддерживать афганских женщин так, как будто от этого зависит наша собственная жизнь", - заявила глава специального представительства организации "ООН - женщины в Афганистане" Элисон Давидян.
По ее словам, ООН продолжит работу над защитой прав всех афганцев.
"ООН осталась в Афганистане, осуществляет свою деятельность и будет продолжать это делать, работая вместе со своими партнерами для защиты прав всех афганцев", - подчеркнула Давидян.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Афганистан раскритиковал заявления ООН о шариатском законодательстве
13 октября 2024, 11:28
 
В миреАфганистанРоза ОтунбаеваООН8 марта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала