Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 08.03.2025 (обновлено: 06:19 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/mishustin-2003764462.html
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:10:00+03:00
2025-03-08T06:19:00+03:00
общество
8 марта
международный женский день
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986063002_0:191:2846:1792_1920x0_80_0_0_d9c0f720a2e1f5c4f4d0090c41737e14.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях."Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
https://ria.ru/20250308/prazdnik-2003755981.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986063002_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0670a27d405d085b879aa73e54513ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, 8 марта, международный женский день, россия, михаил мишустин
Общество, 8 марта, Международный женский день, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их талант, доброту и душевное тепло

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.
Вы вдохновляете на прекрасные поступки. Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:08
Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
"Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день
01:56
 
Общество8 мартаМеждународный женский деньРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала