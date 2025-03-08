https://ria.ru/20250308/mishustin-2003764462.html

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:10:00+03:00

2025-03-08T06:10:00+03:00

2025-03-08T06:19:00+03:00

общество

8 марта

международный женский день

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях."Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, 8 марта, международный женский день, россия, михаил мишустин