https://ria.ru/20250308/mishustin-2003764462.html
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:10:00+03:00
2025-03-08T06:10:00+03:00
2025-03-08T06:19:00+03:00
общество
8 марта
международный женский день
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях."Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, 8 марта, международный женский день, россия, михаил мишустин
Общество, 8 марта, Международный женский день, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их талант, доброту и душевное тепло
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше", - говорится в сообщении.
Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.
"Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие", - добавил он.