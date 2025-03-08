Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко
Глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Мирошниченко умер на 72-м году жизни
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщили в организации.
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"Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", — говорится в сообщении ассоциации.
Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. В течение семи месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников "Альфы", направленных в эту страну. Мирошниченко принимал активное участие во многих спецоперациях, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку и Минеральных Водах.
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко (справа)
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко (справа)
В 1993 году назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны России.
Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке ("Норд-Ост").
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко (слева)
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко (слева)
С октября 1998-го по декабрь 1999 года возглавлял Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России. В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ — начальника штаба.
Занимал пост вице-губернатора Тверской области, а также был помощником министра обороны.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), "За военные заслуги", Почета, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко