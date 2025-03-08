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Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко - РИА Новости, 08.03.2025
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19:38 08.03.2025 (обновлено: 21:15 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/miroshnichenko-2003846849.html
Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко
Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко - РИА Новости, 08.03.2025
Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко
Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T19:38:00+03:00
2025-03-08T21:15:00+03:00
россия
александр мирошниченко
группа антитеррора "альфа"
ракетные войска стратегического назначения
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщили в организации."Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", — говорится в сообщении ассоциации.Александр Иванович Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году закончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978-го служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ.Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. В течение семи месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников "Альфы", направленных в эту страну. Мирошниченко принимал активное участие во многих спецоперациях, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку и Минеральных Водах.В 1993 году назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны России.Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке ("Норд-Ост").С октября 1998-го по декабрь 1999 года возглавлял Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России. В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ — начальника штаба.Занимал пост вице-губернатора Тверской области, а также был помощником министра обороны.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), "За военные заслуги", Почета, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
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россия, александр мирошниченко, группа антитеррора "альфа", ракетные войска стратегического назначения, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ссср
Россия, Александр Мирошниченко, Группа антитеррора "Альфа", Ракетные войска стратегического назначения, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, СССР
Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко

Глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Мирошниченко умер на 72-м году жизни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа генерал-полковник Александр Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщили в организации.
«
"Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", — говорится в сообщении ассоциации.
Александр Иванович Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году закончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978-го служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ.
Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. В течение семи месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников "Альфы", направленных в эту страну. Мирошниченко принимал активное участие во многих спецоперациях, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку и Минеральных Водах.
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко (справа)
Александр Мирошниченко (справа) - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко (справа)
В 1993 году назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны России.
Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке ("Норд-Ост").
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко (слева)
Александр Мирошниченко (слева) - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко (слева)
С октября 1998-го по декабрь 1999 года возглавлял Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России. В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ — начальника штаба.
Занимал пост вице-губернатора Тверской области, а также был помощником министра обороны.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), "За военные заслуги", Почета, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”Александр Мирошниченко
Александр Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Международная Ассоциация ветерановподразделения антитеррора “Альфа”
Александр Мирошниченко
 
РоссияАлександр МирошниченкоГруппа антитеррора "Альфа"Ракетные войска стратегического назначенияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСССР
 
 
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