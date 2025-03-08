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Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко

Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко - РИА Новости, 08.03.2025

Умер глава Ассоциации ветеранов группы "Альфа" Александр Мирошниченко

Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:38:00+03:00

2025-03-08T19:38:00+03:00

2025-03-08T21:15:00+03:00

россия

александр мирошниченко

группа антитеррора "альфа"

ракетные войска стратегического назначения

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

ссср

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов группы "Альфа", участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщили в организации."Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", — говорится в сообщении ассоциации.Александр Иванович Мирошниченко родился 3 июля 1953 года в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году закончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978-го служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ.Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года. В течение семи месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, помогал обеспечивать личную безопасность главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников "Альфы", направленных в эту страну. Мирошниченко принимал активное участие во многих спецоперациях, в том числе в Сарапуле, Саратове, Баку и Минеральных Водах.В 1993 году назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны России.Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке ("Норд-Ост").С октября 1998-го по декабрь 1999 года возглавлял Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России. В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ — начальника штаба.Занимал пост вице-губернатора Тверской области, а также был помощником министра обороны.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), "За военные заслуги", Почета, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".

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россия, александр мирошниченко, группа антитеррора "альфа", ракетные войска стратегического назначения, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ссср