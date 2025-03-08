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Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов - РИА Новости, 08.03.2025
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14:19 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/mironov-2003810499.html
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов - РИА Новости, 08.03.2025
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:19:00+03:00
2025-03-08T14:19:00+03:00
россия
сергей миронов
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного завышения цен на рынке цветов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - говорится в письме. Как рассказал журналистам Миронов, в последние годы в России происходит монополизация рынка цветов, что негативно сказывается на стоимости товаров. По его словам, рост цен превышает уровень инфляции, и особенно дорогими цветы становятся перед 8 марта. "Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", – сказал Миронов. Лидер эсеров отметил, что уже 5 марта цветы дорожают как минимум в полтора раза, и то же самое происходит в онлайн-торговле. "Чтобы собрать актуальную информацию, эксперты нашей партии оценили работу крупнейших онлайн-магазинов. Они выяснили, что, например, стоимость букетов перед 8 марта может увеличиться с 3700-4500 рублей до 6500–7000 рублей. То есть примерно на 55-80%, и точно такая же ситуация с штучными цветами – тюльпанами, розами", – добавил он. Миронов считает, что такое значительное и необоснованное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан России, а наиболее ощутимо это "бьёт" по молодежи и молодым семьям. "Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003528580.html
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россия, сергей миронов, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Сергей Миронов, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов

Миронов попросил ФАС проверить необоснованное завышение цен на рынке цветов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного завышения цен на рынке цветов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - говорится в письме.
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Как рассказал журналистам Миронов, в последние годы в России происходит монополизация рынка цветов, что негативно сказывается на стоимости товаров. По его словам, рост цен превышает уровень инфляции, и особенно дорогими цветы становятся перед 8 марта.
"Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", – сказал Миронов.
Лидер эсеров отметил, что уже 5 марта цветы дорожают как минимум в полтора раза, и то же самое происходит в онлайн-торговле.
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"Чтобы собрать актуальную информацию, эксперты нашей партии оценили работу крупнейших онлайн-магазинов. Они выяснили, что, например, стоимость букетов перед 8 марта может увеличиться с 3700-4500 рублей до 6500–7000 рублей. То есть примерно на 55-80%, и точно такая же ситуация с штучными цветами – тюльпанами, розами", – добавил он.
Миронов считает, что такое значительное и необоснованное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан России, а наиболее ощутимо это "бьёт" по молодежи и молодым семьям.
"Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения", – заключил парламентарий.
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РоссияСергей МироновМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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