https://ria.ru/20250308/mironov-2003810499.html

Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов

Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов - РИА Новости, 08.03.2025

Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:19:00+03:00

2025-03-08T14:19:00+03:00

2025-03-08T14:19:00+03:00

россия

сергей миронов

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного завышения цен на рынке цветов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - говорится в письме. Как рассказал журналистам Миронов, в последние годы в России происходит монополизация рынка цветов, что негативно сказывается на стоимости товаров. По его словам, рост цен превышает уровень инфляции, и особенно дорогими цветы становятся перед 8 марта. "Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд", – сказал Миронов. Лидер эсеров отметил, что уже 5 марта цветы дорожают как минимум в полтора раза, и то же самое происходит в онлайн-торговле. "Чтобы собрать актуальную информацию, эксперты нашей партии оценили работу крупнейших онлайн-магазинов. Они выяснили, что, например, стоимость букетов перед 8 марта может увеличиться с 3700-4500 рублей до 6500–7000 рублей. То есть примерно на 55-80%, и точно такая же ситуация с штучными цветами – тюльпанами, розами", – добавил он. Миронов считает, что такое значительное и необоснованное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан России, а наиболее ощутимо это "бьёт" по молодежи и молодым семьям. "Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003528580.html

https://ria.ru/20250304/tyulpany-2002873724.html

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россия, сергей миронов, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество