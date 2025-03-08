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Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона - РИА Новости, 08.03.2025
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15:40 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/minoborony-2003823151.html
Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона
Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона - РИА Новости, 08.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона в Харьковской области. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:40:00+03:00
2025-03-08T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона в Харьковской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БпЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области была выявлена замаскированная в лесополосе боевая машины РСЗО "Град" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на РСЗО противника", - говорится в сообщении. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск "Север". "Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевой машине РСЗО "Град" боевиков ВСУ и пожар", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250308/minoborony-2003816647.html
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Кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона
Кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона

Дроноводы "Севера" уничтожили боевую машину "Града" ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона в Харьковской области.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БпЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области была выявлена замаскированная в лесополосе боевая машины РСЗО "Град" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на РСЗО противника", - говорится в сообщении.
Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск "Север".
"Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевой машине РСЗО "Град" боевиков ВСУ и пожар", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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