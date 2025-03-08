https://ria.ru/20250308/minoborony-2003823151.html

Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона

Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона - РИА Новости, 08.03.2025

Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона в Харьковской области. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:40:00+03:00

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2025-03-08T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона в Харьковской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БпЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области была выявлена замаскированная в лесополосе боевая машины РСЗО "Град" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на РСЗО противника", - говорится в сообщении. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск "Север". "Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевой машине РСЗО "Град" боевиков ВСУ и пожар", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250308/minoborony-2003816647.html

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Кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона Кадры уничтожения боевой машины РСЗО "Град" ВСУ расчетом FPV-дрона 2025-03-08T15:40 true PT1M00S

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