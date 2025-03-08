https://ria.ru/20250308/minoborony-2003816647.html

Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS

Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.03.2025

Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS

Министерство обороны России показало кадры нанесения ракетного удара ОТРК "Искандер" по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в Новониколаевке на Украине. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-08T14:54:00+03:00

2025-03-08T14:54:00+03:00

2025-03-09T01:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры нанесения ракетного удара ОТРК "Искандер" по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в Новониколаевке на Украине.Отмечается, что в результате атаки уничтожена транспортно-заряжающая машина системы HIMARS с боекомплектом и до десяти военных ВСУ. Новониколаевка расположена в 26 километрах восточнее Николаеве, уточнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html

украина

николаев (украина)

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Уничтожение "Искандером" РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка Уничтожение "Искандером" РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка 2025-03-08T14:54 true PT0M33S

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украина, николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, рсзо himars, безопасность