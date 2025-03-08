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Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS
Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.03.2025
Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS
Министерство обороны России показало кадры нанесения ракетного удара ОТРК "Искандер" по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в Новониколаевке на Украине. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T14:54:00+03:00
2025-03-08T14:54:00+03:00
2025-03-09T01:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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николаев (украина)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры нанесения ракетного удара ОТРК "Искандер" по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в Новониколаевке на Украине.Отмечается, что в результате атаки уничтожена транспортно-заряжающая машина системы HIMARS с боекомплектом и до десяти военных ВСУ. Новониколаевка расположена в 26 километрах восточнее Николаеве, уточнили в оборонном ведомстве.
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Уничтожение "Искандером" РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка
Уничтожение "Искандером" РСЗО HIMARS в населенном пункте Новониколаевка
2025-03-08T14:54
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украина, николаев (украина), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, рсзо himars, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаев (Украина), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, РСЗО HIMARS, Безопасность
Минобороны показало кадры удара "Искандером" по позиции РСЗО HIMARS
МО РФ показало видео удара Искандером по РСЗО HIMARS восточнее Николаева