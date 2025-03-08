https://ria.ru/20250308/ministr-2003807060.html

Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО

Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО - РИА Новости, 08.03.2025

Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО, развернутого в стране. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:04:00+03:00

2025-03-08T14:04:00+03:00

2025-03-08T14:04:00+03:00

в мире

латвия

сша

прибалтика

дональд трамп

пит хегсет

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152008/72/1520087221_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e75b71dc640dfadbe2b66ac2c2ee727e.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО, развернутого в стране. "Место и пространство есть для еще (большего) и серьезного присутствия (контингента НАТО - ред.)... Мы должны помнить, что латвийская граница - внешняя для ЕС и НАТО. Поэтому речь идет о защите не только Латвии, но и региона. Речь идет о защите восточного фланга, а также защите союзников по ЕС и НАТО", - заявил Спрудс в комментарии канадскому телеканалу CBC News. Телеканал отметил также со ссылкой на Спрудса, что тот хотел бы видеть больше военной техники, размещенной на территории страны. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться европейцами "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода значительной части американских сил из Евросоюза.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html

латвия

сша

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, сша, прибалтика, дональд трамп, пит хегсет, нато, евросоюз, nbc