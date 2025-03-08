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Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО - РИА Новости, 08.03.2025
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14:04 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ministr-2003807060.html
Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО
Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО - РИА Новости, 08.03.2025
Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО, развернутого в стране. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:04:00+03:00
2025-03-08T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО, развернутого в стране. "Место и пространство есть для еще (большего) и серьезного присутствия (контингента НАТО - ред.)... Мы должны помнить, что латвийская граница - внешняя для ЕС и НАТО. Поэтому речь идет о защите не только Латвии, но и региона. Речь идет о защите восточного фланга, а также защите союзников по ЕС и НАТО", - заявил Спрудс в комментарии канадскому телеканалу CBC News. Телеканал отметил также со ссылкой на Спрудса, что тот хотел бы видеть больше военной техники, размещенной на территории страны. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться европейцами "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода значительной части американских сил из Евросоюза.
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в мире, латвия, сша, прибалтика, дональд трамп, пит хегсет, нато, евросоюз, nbc
В мире, Латвия, США, Прибалтика, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Евросоюз, NBC
Министр обороны Латвии призвал увеличить численность контингента НАТО

Министр обороны Латвии Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО

© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige BehringerКолонна бронемашин армии США Stryker в Латвии
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige Behringer
Колонна бронемашин армии США Stryker в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к увеличению численности контингента НАТО, развернутого в стране.
"Место и пространство есть для еще (большего) и серьезного присутствия (контингента НАТО - ред.)... Мы должны помнить, что латвийская граница - внешняя для ЕС и НАТО. Поэтому речь идет о защите не только Латвии, но и региона. Речь идет о защите восточного фланга, а также защите союзников по ЕС и НАТО", - заявил Спрудс в комментарии канадскому телеканалу CBC News.
Телеканал отметил также со ссылкой на Спрудса, что тот хотел бы видеть больше военной техники, размещенной на территории страны.
Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться европейцами "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода значительной части американских сил из Евросоюза.
Американские военнослужащие в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
17 февраля, 16:53
 
В миреЛатвияСШАПрибалтикаДональд ТрампПит ХегсетНАТОЕвросоюзNBC
 
 
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