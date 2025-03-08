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Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе - РИА Новости, 08.03.2025
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09:54 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/minenergo-2003779660.html
Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе
Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе - РИА Новости, 08.03.2025
Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе
Сегодня в топливно-энергетическом комплексе России отсутствуют барьеры для вовлечения женщин в производственные процессы, их доля в отрасли составляет около 29% РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:54:00+03:00
2025-03-08T09:54:00+03:00
русгидро
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
экономика
8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сегодня в топливно-энергетическом комплексе России отсутствуют барьеры для вовлечения женщин в производственные процессы, их доля в отрасли составляет около 29% и продолжает расти, рассказали РИА Новости в Минэнерго. "Сегодня в ТЭК нет препятствий для вовлечения женщин в производственные процессы. В топливно-энергетическом комплексе России занято порядка 2,7 миллиона человек. При этом доля женщин в отрасли составляет около 29% - это более 780 тысяч человек, и их число и роль продолжают расти", - сказали в министерстве. Там отметили, что современные женщины демонстрируют готовность брать на себя ответственность и занимать лидирующие позиции на всех уровнях - от производственного блока до топ-менеджмента. Это свидетельствует о том, что гендерные стереотипы постепенно уходят в прошлое, открывая новые возможности для профессиональной реализации. Многие компании активно поддерживают эту тенденцию, реализуя специальные программы по привлечению женщин к профессиям, которые раньше считались исключительно мужскими, добавили в Минэнерго. Уже сегодня женщины успешно осваивают такие специальности, как сварщики, операторы буровых установок и водители карьерного самосвала, доказывая, что в ТЭК есть место для профессионализма независимо от пола. Внедрение современных стандартов безопасности и создание комфортных условий труда могут стать важными шагами для привлечения еще большего числа женщин в ТЭК, заключили в министерстве. ДАМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В компании "Т Плюс" рассказали РИА Новости, что женщины составляют 40% от всего их персонала. Женщины в компании работают на электростанциях, в тепловых сетях, сервисных и сбытовых организациях. На производстве трудятся 6,9 тысячи женщин, из них 600 - руководители, 2,2 тысячи - специалисты разных направлений и 4,1 тысячи - представительницы рабочих специальностей. Женщины в "Эл5-Энерго" занимают 30% от общего числа сотрудников, сообщили агентству в компании. Там дамы часто занимают традиционно "мужские" позиции. На нескольких ГРЭС, принадлежащих "Эл5-Энерго", машинистами крана в общем работают 24 женщины. Также одна девушка занимает позицию машиниста котлов, и еще одна девушка трудится электромонтером по испытаниям и измерениям. Компания "Русгидро" также рассказала, что представительницы прекрасного пола составляют меньшую часть их работников - 33%. Среди рабочих на производствах мужчин больше, чем женщин, в 4,7 раза, число женщин-рабочих составляет 6,3 тысячи человек. Это обусловлено отраслевой спецификой и условиями труда, пояснили в "Русгидро".
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русгидро, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество, экономика, 8 марта
РусГидро, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Общество, Экономика, 8 марта
Минэнерго оценило роль женщин в топливно-энергетическом комплексе

Минэнерго РФ не видит препятствий для привлечения женщин к работе в ТЭК

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сегодня в топливно-энергетическом комплексе России отсутствуют барьеры для вовлечения женщин в производственные процессы, их доля в отрасли составляет около 29% и продолжает расти, рассказали РИА Новости в Минэнерго.
"Сегодня в ТЭК нет препятствий для вовлечения женщин в производственные процессы. В топливно-энергетическом комплексе России занято порядка 2,7 миллиона человек. При этом доля женщин в отрасли составляет около 29% - это более 780 тысяч человек, и их число и роль продолжают расти", - сказали в министерстве.
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Там отметили, что современные женщины демонстрируют готовность брать на себя ответственность и занимать лидирующие позиции на всех уровнях - от производственного блока до топ-менеджмента. Это свидетельствует о том, что гендерные стереотипы постепенно уходят в прошлое, открывая новые возможности для профессиональной реализации.
Многие компании активно поддерживают эту тенденцию, реализуя специальные программы по привлечению женщин к профессиям, которые раньше считались исключительно мужскими, добавили в Минэнерго. Уже сегодня женщины успешно осваивают такие специальности, как сварщики, операторы буровых установок и водители карьерного самосвала, доказывая, что в ТЭК есть место для профессионализма независимо от пола.
Внедрение современных стандартов безопасности и создание комфортных условий труда могут стать важными шагами для привлечения еще большего числа женщин в ТЭК, заключили в министерстве.
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В компании "Т Плюс" рассказали РИА Новости, что женщины составляют 40% от всего их персонала. Женщины в компании работают на электростанциях, в тепловых сетях, сервисных и сбытовых организациях. На производстве трудятся 6,9 тысячи женщин, из них 600 - руководители, 2,2 тысячи - специалисты разных направлений и 4,1 тысячи - представительницы рабочих специальностей.
Женщины в "Эл5-Энерго" занимают 30% от общего числа сотрудников, сообщили агентству в компании. Там дамы часто занимают традиционно "мужские" позиции. На нескольких ГРЭС, принадлежащих "Эл5-Энерго", машинистами крана в общем работают 24 женщины. Также одна девушка занимает позицию машиниста котлов, и еще одна девушка трудится электромонтером по испытаниям и измерениям.
Компания "Русгидро" также рассказала, что представительницы прекрасного пола составляют меньшую часть их работников - 33%. Среди рабочих на производствах мужчин больше, чем женщин, в 4,7 раза, число женщин-рабочих составляет 6,3 тысячи человек. Это обусловлено отраслевой спецификой и условиями труда, пояснили в "Русгидро".
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