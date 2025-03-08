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Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины - РИА Новости, 08.03.2025
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины
Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:42:00+03:00
2025-03-08T12:42:00+03:00
2025-03-08T12:57:00+03:00
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ТОКМАК (Запорожская область), 8 мар - РИА Новости. Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и забросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гром". "Разведчик одного из наших штурмовых подразделений в ходе выполнения поставленной задачи смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую минут ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен", - рассказал "Гром".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины
Разведчик "Днепра" подорвал миной ТМ-62 блиндаж ВСУ на Запорожском направлении