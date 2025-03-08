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Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 08.03.2025 (обновлено: 12:57 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/mina-2003797668.html
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины - РИА Новости, 08.03.2025
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины
Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:42:00+03:00
2025-03-08T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
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ТОКМАК (Запорожская область), 8 мар - РИА Новости. Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и забросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гром". "Разведчик одного из наших штурмовых подразделений в ходе выполнения поставленной задачи смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую минут ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен", - рассказал "Гром".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область
Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины

Разведчик "Днепра" подорвал миной ТМ-62 блиндаж ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 8 мар - РИА Новости. Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и забросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гром".
"Разведчик одного из наших штурмовых подразделений в ходе выполнения поставленной задачи смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую минут ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен", - рассказал "Гром".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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