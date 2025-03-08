https://ria.ru/20250308/mina-2003797668.html

Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины

Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины - РИА Новости, 08.03.2025

Штурмовик подорвал позиции ВСУ на Запорожском направлении с помощью мины

Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:42:00+03:00

2025-03-08T12:42:00+03:00

2025-03-08T12:57:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская область), 8 мар - РИА Новости. Разведчик штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков на Запорожском направлении и забросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Гром". "Разведчик одного из наших штурмовых подразделений в ходе выполнения поставленной задачи смог скрытно подойти к позиции противника и забросить туда противотанковую минут ТМ-62 специально подготовленную для последующей дистанционной активации. Блиндаж уничтожен", - рассказал "Гром".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область