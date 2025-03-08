В Молдавии опровергли сообщения о требовании США отозвать посла республики
МИД Молдавии опроверг информацию о требовании США отозвать посла Урсу
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии опровергло появившиеся слухи о том, что власти США якобы потребовали отозвать посла республики Виорела Урсу.
Ряд молдавских СМИ сообщили, что власти США якобы потребовали от Кишинева отозвать посла республики. С подобным заявлением выступил бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский, который заявил, что дипломата срочно отзывают "в связи с безответственными заявлениями руководства партии "Действие и солидарность" в адрес Дональда Трампа".
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"Решения по вопросам внешней политики принимают в соответствии с интересами страны и сообщают через официальные каналы. Министерство не комментирует слухи, распространяемые с политической целью", - сообщили журналистам в МИД Молдавии, подчеркнув, что никаких уведомлений от американской администрации не получали.
Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Майи Санду во втором туре.
Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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