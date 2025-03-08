https://ria.ru/20250308/merts-2003832489.html

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале переговоров по коалиции, заявил Мерц

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале переговоров по коалиции, заявил Мерц - РИА Новости, 08.03.2025

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале переговоров по коалиции, заявил Мерц

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) успешно завершили предварительные... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:28:00+03:00

2025-03-08T17:28:00+03:00

2025-03-08T19:33:00+03:00

в мире

германия

хдс/хсс

фридрих мерц

маркус зедер

олаф шольц

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) успешно завершили предварительные консультации и готовы начать переговоры о формировании коалиции на следующей неделе, заявил в субботу лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц."Я могу сообщить вам, что почти час назад мы завершили консультации между ХДС, ХСС и СДПГ… И мы достигли согласия по целому ряду вопросов фактического характера. Мы составили совместный документ, это основа для коалиционных переговоров, которые мы, при определенных условиях, начнем на следующей неделе", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.Партии пришли к консенсусу в трех ключевых сферах: миграционной, финансовой и экономической, добавил политик. Он сообщил, что в понедельник официально порекомендует своей партии и фракции в бундестаге начать коалиционные переговоры с СДПГ. Глава социал-демократов Ларс Клингбайль также подтвердил, что выступит с соответствующим предложением в рамках заседаний руководящих органов своей партии. Для начала коалиционных переговоров требуется их одобрение членами обеих партий.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html

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в мире, германия, хдс/хсс, фридрих мерц, маркус зедер, олаф шольц