Рейтинг@Mail.ru
В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/mali-2003782821.html
В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых
В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых - РИА Новости, 08.03.2025
В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых
Власти Мали сняли некоторые ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых, сообщает портал Bamada со ссылкой на коммюнике министерства... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:19:00+03:00
2025-03-08T10:19:00+03:00
мали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/18/1558381869_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_5d6261a35d63af8b44f45e12f3af6a60.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Мали сняли некоторые ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых, сообщает портал Bamada со ссылкой на коммюнике министерства горнодобывающей промышленности страны. "Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу", - пишет портал. Как уточняет Bamada, изменения вступят в силу 15 марта. Среди прочего, будет вновь разрешено продление лицензий на поисковые и горно-эксплуатационные работы. В то же время выдача новых лицензий на добычу остается приостановленной. Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу ископаемых в Мали был приостановлен 28 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20250215/mali-1999628330.html
https://ria.ru/20240926/tsar-1974932485.html
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/18/1558381869_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_aa1881dae3ba76a49eaa007854ab0bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, в мире
Мали, В мире
В Мали сняли ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых

Горнодобывающий сектор Мали снял ограничения на добычу полезных ископаемых

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Карьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Мали сняли некоторые ограничения на выдачу разрешений на добычу полезных ископаемых, сообщает портал Bamada со ссылкой на коммюнике министерства горнодобывающей промышленности страны.
"Горнодобывающий сектор Мали принял важное решение о частичном снятии приостановки на обработку некоторых заявок, связанных с разрешениями на добычу", - пишет портал.
Место происшествия, где произошло обрушение незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
15 февраля, 23:45
Как уточняет Bamada, изменения вступят в силу 15 марта.
Среди прочего, будет вновь разрешено продление лицензий на поисковые и горно-эксплуатационные работы.
В то же время выдача новых лицензий на добычу остается приостановленной.
Портал напоминает, что прием заявок на продление и выдачу разрешений на добычу ископаемых в Мали был приостановлен 28 ноября 2022 года.
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадер во время выступления на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов
26 сентября 2024, 18:44
 
МалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала