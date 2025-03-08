Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
Курды при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ на востоке Сирии
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке Сирии, сообщило центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM).
"Сирийские демократические силы" при поддержке сил CENTOCM провели рейд и захватили Салаха Мохаммада аль-Абдуллу, лидера ячейки ИГ*", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в соцсети Х.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещена в РФ).
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
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