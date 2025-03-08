https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html

Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии

Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025

Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии

Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство",... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:41:00+03:00

2025-03-08T15:41:00+03:00

2025-03-08T15:41:00+03:00

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сирийские демократические силы

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке Сирии, сообщило центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM). "Сирийские демократические силы" при поддержке сил CENTOCM провели рейд и захватили Салаха Мохаммада аль-Абдуллу, лидера ячейки ИГ*", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в соцсети Х. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещена в РФ). В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

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в мире, сирия, сша, россия, башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы, исламское государство*