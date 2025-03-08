Рейтинг@Mail.ru
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство",... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:41:00+03:00
2025-03-08T15:41:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154853/71/1548537175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a143a4ad54a17a7385a47fe2006525c9.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке Сирии, сообщило центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM). "Сирийские демократические силы" при поддержке сил CENTOCM провели рейд и захватили Салаха Мохаммада аль-Абдуллу, лидера ячейки ИГ*", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в соцсети Х. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещена в РФ). В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154853/71/1548537175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73f8d168edb88836f1ca475b979c0748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы, исламское государство*
В мире, Сирия, США, Россия, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы, Исламское государство*
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии

Курды при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ на востоке Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Курдские вооруженные формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) на востоке Сирии, сообщило центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM).
"Сирийские демократические силы" при поддержке сил CENTOCM провели рейд и захватили Салаха Мохаммада аль-Абдуллу, лидера ячейки ИГ*", - говорится в сообщении на странице CENTCOM в соцсети Х.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещена в РФ).
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Курды заявили об активизации ИГ* на северо-востоке Сирии
15 декабря 2024, 06:23
 
В миреСирияСШАРоссияБашар АсадАхмед аш-ШарааСирийские демократические силыИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала