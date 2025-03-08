https://ria.ru/20250308/krym-2003843308.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту

В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.03.2025

В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-08T19:16:00+03:00

2025-03-08T19:16:00+03:00

2025-03-09T00:01:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, угрожавшего нанести удар по Крымскому мосту. Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России: по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу". "Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте", — сказал Нестеренко РИА Новости.По его словам, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористические действия против гражданской инфраструктуры полуострова. "Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона", — подчеркнул депутат.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html

https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html

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в мире, россия, алексей неижпапа, дмитрий медведев, госдума рф, киев