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В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.03.2025
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19:16 08.03.2025 (обновлено: 00:01 09.03.2025)
https://ria.ru/20250308/krym-2003843308.html
В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.03.2025
В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*,... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T19:16:00+03:00
2025-03-09T00:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, угрожавшего нанести удар по Крымскому мосту. Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России: по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу". &quot;Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте&quot;, — сказал Нестеренко РИА Новости.По его словам, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористические действия против гражданской инфраструктуры полуострова. &quot;Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона&quot;, — подчеркнул депутат.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html
https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html
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в мире, россия, алексей неижпапа, дмитрий медведев, госдума рф, киев
В мире, Россия, Алексей Неижпапа, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Киев
В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Депутат Нестеренко назвал угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту агонией

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, угрожавшего нанести удар по Крымскому мосту.
Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России: по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу".
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«

"Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте", — сказал Нестеренко РИА Новости.

По его словам, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористические действия против гражданской инфраструктуры полуострова.
«

"Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона", — подчеркнул депутат.

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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