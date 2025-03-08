В Госдуме прокомментировали угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Депутат Нестеренко назвал угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту агонией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима заявления командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, угрожавшего нанести удар по Крымскому мосту.
Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian высказал угрозы в адрес России: по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, при этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу".
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"Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте", — сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористические действия против гражданской инфраструктуры полуострова.
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"Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона", — подчеркнул депутат.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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