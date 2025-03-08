https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html

В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025

В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал терроризмом и преступлением... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:47:00+03:00

2025-03-08T17:47:00+03:00

2025-03-08T17:47:00+03:00

в мире

украина

роман чегринец

алексей неижпапа

попытка покушения на митрополита тихона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал терроризмом и преступлением против человечества заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов) о планах уничтожить Крымский мост. Ранее Неижпапа* в интервью британской газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост. "Неижпапа продолжает демонстрировать всему миру свою гнилую и террористическую суть, угрожая разрушить исключительно гражданский объект. Это заявление - терроризм и преступление против человечества, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, по главе ВМС Украины плачет скамья подсудимых. "Это военный преступник, который ответит перед трибуналом за свои злодеяния", - сказал Чегринец.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html

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в мире, украина, роман чегринец, алексей неижпапа, попытка покушения на митрополита тихона