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В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025
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17:47 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html
В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост
В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025
В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал терроризмом и преступлением... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:47:00+03:00
2025-03-08T17:47:00+03:00
в мире
украина
роман чегринец
алексей неижпапа
попытка покушения на митрополита тихона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал терроризмом и преступлением против человечества заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов) о планах уничтожить Крымский мост. Ранее Неижпапа* в интервью британской газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост. "Неижпапа продолжает демонстрировать всему миру свою гнилую и террористическую суть, угрожая разрушить исключительно гражданский объект. Это заявление - терроризм и преступление против человечества, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, по главе ВМС Украины плачет скамья подсудимых. "Это военный преступник, который ответит перед трибуналом за свои злодеяния", - сказал Чегринец.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html
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в мире, украина, роман чегринец, алексей неижпапа, попытка покушения на митрополита тихона
В мире, Украина, Роман Чегринец, Алексей Неижпапа, Попытка покушения на митрополита Тихона
В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

Чегринец назвал заявление Неижпапы о планах уничтожить Крымский мост терроризмом

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал терроризмом и преступлением против человечества заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов и экстремистов) о планах уничтожить Крымский мост.
Ранее Неижпапа* в интервью британской газете Guardian высказал угрозы в адрес России - по его словам, в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост.
"Неижпапа продолжает демонстрировать всему миру свою гнилую и террористическую суть, угрожая разрушить исключительно гражданский объект. Это заявление - терроризм и преступление против человечества, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, по главе ВМС Украины плачет скамья подсудимых.
"Это военный преступник, который ответит перед трибуналом за свои злодеяния", - сказал Чегринец.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаРоман ЧегринецАлексей НеижпапаПопытка покушения на митрополита Тихона
 
 
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