https://ria.ru/20250308/kosmos-2003764767.html

НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС

НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС - РИА Новости, 08.03.2025

НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС

НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами, в частности с Россией, в рамках обеспечения работы Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:13:00+03:00

2025-03-08T06:13:00+03:00

2025-03-08T06:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами, в частности с Россией, в рамках обеспечения работы Международной космической станции (МКС), сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс. "Все, что мы делаем на МКС, было бы невозможно без наших международных и коммерческих партнеров, которые помогают нам поддерживать станцию для обеспечения здоровья, безопасности и плодотворной работы наших астронавтов и космонавтов... И это здорово: видеть флаги Японии, России и Соединенных Штатов на экипаже, который готовится к следующему старту", - сказал Бауэрсокс в ходе телефонного брифинга для журналистов. Представитель НАСА также подчеркнул, что МКС успешно функционирует уже почти 25 лет, и формирование международной команды стало воплощением усилий по развитию науки и технологий, а также по укреплению дипломатических связей через космические исследования. На данный момент Международная космическая станция представляет из себя комплекс, состоящий из двух взаимосвязанных сегментов: российского и американского. Россия поставляет на станцию необходимое оборудование и технологии, что позволяет МКС функционировать в полной мере. В настоящее время планируется, что корабль Crew Dragon отправится 12 марта к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия Crew-10 реализуется в рамках программы Commercial Crew НАСА совместно со SpaceX.

https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

https://ria.ru/20250212/kosmos-1998745960.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, япония, флорида, наса, роскосмос, spacex, в мире