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НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС - РИА Новости, 08.03.2025
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06:13 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kosmos-2003764767.html
НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС
НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС - РИА Новости, 08.03.2025
НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС
НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами, в частности с Россией, в рамках обеспечения работы Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами, в частности с Россией, в рамках обеспечения работы Международной космической станции (МКС), сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс. "Все, что мы делаем на МКС, было бы невозможно без наших международных и коммерческих партнеров, которые помогают нам поддерживать станцию для обеспечения здоровья, безопасности и плодотворной работы наших астронавтов и космонавтов... И это здорово: видеть флаги Японии, России и Соединенных Штатов на экипаже, который готовится к следующему старту", - сказал Бауэрсокс в ходе телефонного брифинга для журналистов. Представитель НАСА также подчеркнул, что МКС успешно функционирует уже почти 25 лет, и формирование международной команды стало воплощением усилий по развитию науки и технологий, а также по укреплению дипломатических связей через космические исследования. На данный момент Международная космическая станция представляет из себя комплекс, состоящий из двух взаимосвязанных сегментов: российского и американского. Россия поставляет на станцию необходимое оборудование и технологии, что позволяет МКС функционировать в полной мере. В настоящее время планируется, что корабль Crew Dragon отправится 12 марта к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия Crew-10 реализуется в рамках программы Commercial Crew НАСА совместно со SpaceX.
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Космос - РИА Наука, Россия, Япония, Флорида, НАСА, Роскосмос, SpaceX, В мире
НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС

НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами для работы МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. НАСА придает большое значение взаимодействию с другими странами, в частности с Россией, в рамках обеспечения работы Международной космической станции (МКС), сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс.
"Все, что мы делаем на МКС, было бы невозможно без наших международных и коммерческих партнеров, которые помогают нам поддерживать станцию для обеспечения здоровья, безопасности и плодотворной работы наших астронавтов и космонавтов... И это здорово: видеть флаги Японии, России и Соединенных Штатов на экипаже, который готовится к следующему старту", - сказал Бауэрсокс в ходе телефонного брифинга для журналистов.
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Представитель НАСА также подчеркнул, что МКС успешно функционирует уже почти 25 лет, и формирование международной команды стало воплощением усилий по развитию науки и технологий, а также по укреплению дипломатических связей через космические исследования.
На данный момент Международная космическая станция представляет из себя комплекс, состоящий из двух взаимосвязанных сегментов: российского и американского. Россия поставляет на станцию необходимое оборудование и технологии, что позволяет МКС функционировать в полной мере.
В настоящее время планируется, что корабль Crew Dragon отправится 12 марта к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия Crew-10 реализуется в рамках программы Commercial Crew НАСА совместно со SpaceX.
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