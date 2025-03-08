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НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт - РИА Новости, 08.03.2025
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05:17 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kosmos-2003762112.html
НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт
НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт - РИА Новости, 08.03.2025
НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт
Специалисты НАСА работают над устранением неполадок в обшивке двигателей Draco космического корабля Crew Dragon, на котором в ближайшее время отправится к... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:17:00+03:00
2025-03-08T05:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Специалисты НАСА работают над устранением неполадок в обшивке двигателей Draco космического корабля Crew Dragon, на котором в ближайшее время отправится к Международной космической станции (МКС) экипаж Crew-10, включая российского космонавта Кирилла Пескова, сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс. "У нас возникли некоторые проблемы с обшивкой на двигателях Draco. Мы обнаружили ухудшение состояния обшивки на двигателях с более высокой летной тягой, и нам необходимо принять меры для решения этой проблемы", - сказал Бауэрсокс во время телефонного брифинга для журналистов. Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX сообщила, что ее космический корабль Crew Dragon оснащен набором небольших двигателей Draco, которые предназначены для маневрирования в космосе. Также на борту имеется восемь более мощных двигателей Super Draco в качестве системы аварийного спасения экипажа. В ходе брифинга представитель NASA отметил, что запуск корабля состоится только тогда, когда команда будет полностью уверена в исправности и надежности двигателей. Миссия Crew-10 осуществляется в рамках программы Commercial Crew NASA совместно с SpaceX. В настоящее время планируется, что Crew Dragon отправится к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
https://ria.ru/20250213/medkomissija-1999161354.html
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Космос - РИА Наука, Флорида, НАСА, SpaceX, Роскосмос, В мире
НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт

НАСА устранит неполадки двигателей корабля, на котором полетит космонавт Песков

© NASAКорабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© NASA
Корабль Crew Dragon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Специалисты НАСА работают над устранением неполадок в обшивке двигателей Draco космического корабля Crew Dragon, на котором в ближайшее время отправится к Международной космической станции (МКС) экипаж Crew-10, включая российского космонавта Кирилла Пескова, сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс.
"У нас возникли некоторые проблемы с обшивкой на двигателях Draco. Мы обнаружили ухудшение состояния обшивки на двигателях с более высокой летной тягой, и нам необходимо принять меры для решения этой проблемы", - сказал Бауэрсокс во время телефонного брифинга для журналистов.
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Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX сообщила, что ее космический корабль Crew Dragon оснащен набором небольших двигателей Draco, которые предназначены для маневрирования в космосе. Также на борту имеется восемь более мощных двигателей Super Draco в качестве системы аварийного спасения экипажа.
В ходе брифинга представитель NASA отметил, что запуск корабля состоится только тогда, когда команда будет полностью уверена в исправности и надежности двигателей.
Миссия Crew-10 осуществляется в рамках программы Commercial Crew NASA совместно с SpaceX. В настоящее время планируется, что Crew Dragon отправится к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
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