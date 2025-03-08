НАСА устранит неполадки на корабле, на котором полетит российский космонавт
НАСА устранит неполадки двигателей корабля, на котором полетит космонавт Песков
© NASAКорабль Crew Dragon
© NASA
Корабль Crew Dragon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Специалисты НАСА работают над устранением неполадок в обшивке двигателей Draco космического корабля Crew Dragon, на котором в ближайшее время отправится к Международной космической станции (МКС) экипаж Crew-10, включая российского космонавта Кирилла Пескова, сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Кен Бауэрсокс.
"У нас возникли некоторые проблемы с обшивкой на двигателях Draco. Мы обнаружили ухудшение состояния обшивки на двигателях с более высокой летной тягой, и нам необходимо принять меры для решения этой проблемы", - сказал Бауэрсокс во время телефонного брифинга для журналистов.
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Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX сообщила, что ее космический корабль Crew Dragon оснащен набором небольших двигателей Draco, которые предназначены для маневрирования в космосе. Также на борту имеется восемь более мощных двигателей Super Draco в качестве системы аварийного спасения экипажа.
В ходе брифинга представитель NASA отметил, что запуск корабля состоится только тогда, когда команда будет полностью уверена в исправности и надежности двигателей.
Миссия Crew-10 осуществляется в рамках программы Commercial Crew NASA совместно с SpaceX. В настоящее время планируется, что Crew Dragon отправится к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. В состав экипажа корабля, помимо космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова, входят астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
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