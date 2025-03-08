Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kosmonavty-2003749489.html
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:13:00+03:00
2025-03-08T00:13:00+03:00
общество
космос - риа наука
россия
алексей овчинин
иван вагнер
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104254/25/1042542515_0:79:1601:979_1920x0_80_0_0_c82f1c8edd2e29481f1a63a950c61625.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали им счастья и поблагодарили за поддержку, видео опубликовал "Роскосмос". "Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников - 8 марта. Мы, космонавты "Роскосмоса", с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день", - сказал Овчинин. Вагнер добавил, что 8 марта - это повод поблагодарить женщин за любовь и тепло, восхититься их красотой и очарованием. "Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью", - заявил космонавт. Горбунов в свою очередь пожелал девушкам праздничного настроения. "Пусть вас окружают любящие и любимые люди, забота о которых даст вам новые силы на то, чтобы сделать наш мир лучше и добрее", - сказал он.
https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html
https://ria.ru/20250307/podarok-2003530889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104254/25/1042542515_94:0:1505:1058_1920x0_80_0_0_843ebfc6fe897cff3796d3ba9c6723e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, космос - риа наука, россия, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов поздравили женщин с 8 Марта

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали им счастья и поблагодарили за поддержку, видео опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников - 8 марта. Мы, космонавты "Роскосмоса", с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день", - сказал Овчинин.
Вы вдохновляете на прекрасные поступки. Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:08
Вагнер добавил, что 8 марта - это повод поблагодарить женщин за любовь и тепло, восхититься их красотой и очарованием.
"Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью", - заявил космонавт.
Горбунов в свою очередь пожелал девушкам праздничного настроения.
"Пусть вас окружают любящие и любимые люди, забота о которых даст вам новые силы на то, чтобы сделать наш мир лучше и добрее", - сказал он.
Продажа цветов к 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Исследование показало, что ждет россиянок в подарок на 8 марта
Вчера, 05:18
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаРоссияАлексей ОвчининИван ВагнерРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала