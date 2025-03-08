https://ria.ru/20250308/kosmonavty-2003749489.html

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали РИА Новости, 08.03.2025

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общество

космос - риа наука

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алексей овчинин

иван вагнер

роскосмос

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали им счастья и поблагодарили за поддержку, видео опубликовал "Роскосмос". "Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников - 8 марта. Мы, космонавты "Роскосмоса", с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день", - сказал Овчинин. Вагнер добавил, что 8 марта - это повод поблагодарить женщин за любовь и тепло, восхититься их красотой и очарованием. "Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью", - заявил космонавт. Горбунов в свою очередь пожелал девушкам праздничного настроения. "Пусть вас окружают любящие и любимые люди, забота о которых даст вам новые силы на то, чтобы сделать наш мир лучше и добрее", - сказал он.

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

https://ria.ru/20250307/podarok-2003530889.html

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Дарья Буймова

общество, космос - риа наука, россия, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос