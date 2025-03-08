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США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс - РИА Новости, 08.03.2025
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23:03 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/konflikt-2003859462.html
США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс
США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс - РИА Новости, 08.03.2025
США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, а также обвинил семью бывшего президента США Джо... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:03:00+03:00
2025-03-08T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, а также обвинил семью бывшего президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из него. &quot;Соединенные Штаты никогда не должны были вмешиваться в (конфликт - ред.) на Украине. Военно-промышленный комплекс извлек выгоду. Семья Байдена прикарманивала деньги. USAID пользовалось незаконными доходами. Украина страдала&quot;, - написал Сакс.Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Финансирование USAID заморожено. Марко Рубио, назначенный американским президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, агентство по международному развитию сша, нато
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, Агентство по международному развитию США, НАТО
США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс

Сакс обвинил семью Байдена и USAID в извлечении выгоды из конфликта на Украине

© AP Photo / Ben CurtisДэвид Сакс
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дэвид Сакс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, а также обвинил семью бывшего президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из него.
«

"Соединенные Штаты никогда не должны были вмешиваться в (конфликт - ред.) на Украине. Военно-промышленный комплекс извлек выгоду. Семья Байдена прикарманивала деньги. USAID пользовалось незаконными доходами. Украина страдала", - написал Сакс.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Когда-то так работало ЦРУ". Украина шокирована новым ударом Трампа
3 марта, 08:00
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Пропасть между США и Европой из-за Украины стала больше, пишут СМИ
7 марта, 19:59
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Финансирование USAID заморожено. Марко Рубио, назначенный американским президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Конфликт на Украине произошел по глупости Байдена, заявил миллиардер Сакс
8 ноября 2024, 22:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинАгентство по международному развитию СШАНАТО
 
 
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