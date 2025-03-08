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Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex - РИА Новости, 08.03.2025
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01:33 08.03.2025 (обновлено: 01:40 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/konfiskatsiya-2003754012.html
Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex
Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex - РИА Новости, 08.03.2025
Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex
Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи, об этом говорится на... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T01:33:00+03:00
2025-03-08T01:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи, об этом говорится на официальном сайте американского ведомства.Ранее базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, заявила в Telegram-канале о временной приостановке оказания всех услуг, включая вывода криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether — эмитентом стейблкоина USDT."Секретная служба США изъяла домены для сайта &lt;...&gt; криптобиржи Garantex", — говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что в четверг Секретная служба по решению суда восточного округа Вирджинии конфисковала три домена: Garantex.org, Garantex.io, и Академия Garantex. Кроме того, она заморозила свыше 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях, проведенных через сайт, для поддержки деятельности Garantex. По подозрению в связи с деятельностью этой криптобиржи также предъявили обвинения россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову.Ведомство утверждает, что Garantex якобы использовали криминальные группировки для отмывания средств. По данным службы, правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы этой криптобиржи. Их отключили в разных местах по всему миру. Ранее ЕС внес Garantex в перечень рестрикций.
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В мире, Технологии, США, Россия, Литва, Евросоюз, Garantex
Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex

Секретная служба США изъяла домены сайта криптобиржи Garantex, заморозив $26 млн

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи, об этом говорится на официальном сайте американского ведомства.
Ранее базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, заявила в Telegram-канале о временной приостановке оказания всех услуг, включая вывода криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether — эмитентом стейблкоина USDT.
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"Секретная служба США изъяла домены для сайта <...> криптобиржи Garantex", — говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что в четверг Секретная служба по решению суда восточного округа Вирджинии конфисковала три домена: Garantex.org, Garantex.io, и Академия Garantex. Кроме того, она заморозила свыше 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях, проведенных через сайт, для поддержки деятельности Garantex. По подозрению в связи с деятельностью этой криптобиржи также предъявили обвинения россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову.
Ведомство утверждает, что Garantex якобы использовали криминальные группировки для отмывания средств. По данным службы, правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы этой криптобиржи. Их отключили в разных местах по всему миру.
Ранее ЕС внес Garantex в перечень рестрикций.
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