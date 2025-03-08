https://ria.ru/20250308/konfiskatsiya-2003754012.html

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex - РИА Новости, 08.03.2025

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи, об этом говорится на... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T01:33:00+03:00

2025-03-08T01:33:00+03:00

2025-03-08T01:40:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи, об этом говорится на официальном сайте американского ведомства.Ранее базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, заявила в Telegram-канале о временной приостановке оказания всех услуг, включая вывода криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether — эмитентом стейблкоина USDT."Секретная служба США изъяла домены для сайта <...> криптобиржи Garantex", — говорится в заявлении ведомства. Подчеркивается, что в четверг Секретная служба по решению суда восточного округа Вирджинии конфисковала три домена: Garantex.org, Garantex.io, и Академия Garantex. Кроме того, она заморозила свыше 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях, проведенных через сайт, для поддержки деятельности Garantex. По подозрению в связи с деятельностью этой криптобиржи также предъявили обвинения россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову.Ведомство утверждает, что Garantex якобы использовали криминальные группировки для отмывания средств. По данным службы, правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы этой криптобиржи. Их отключили в разных местах по всему миру. Ранее ЕС внес Garantex в перечень рестрикций.

https://ria.ru/20250227/khakery-2001849436.html

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

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в мире, технологии, сша, россия, литва, евросоюз, garantex