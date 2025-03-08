Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР.
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"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства.
Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.
В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая.
В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.
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