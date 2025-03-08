https://ria.ru/20250308/kitaj-2003766967.html

Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары

Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары - РИА Новости, 08.03.2025

Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары

Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:47:00+03:00

2025-03-08T06:47:00+03:00

2025-03-08T06:47:00+03:00

авто

китай

канада

оттава

джастин трюдо

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР. В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР. "С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства. Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину. В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая. В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.

https://ria.ru/20240926/knr-1974745292.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003728181.html

китай

канада

оттава

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, китай, канада, оттава, джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире