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Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары - РИА Новости, 08.03.2025
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06:47 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kitaj-2003766967.html
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары - РИА Новости, 08.03.2025
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары
Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:47:00+03:00
2025-03-08T06:47:00+03:00
авто
китай
канада
оттава
джастин трюдо
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР. В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР. "С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства. Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину. В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая. В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.
https://ria.ru/20240926/knr-1974745292.html
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авто, китай, канада, оттава, джастин трюдо, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Авто, Китай, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай введет дополнительные пошлины на некоторые канадские товары

Китай введет дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Власти Китая по итогам антидискриминационного расследования решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, следует из заявления, опубликованного в субботу министерством финансов КНР.
В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.
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"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - говорится в заявлении министерства.
Согласно документу, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Тариф в размере 25% будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.
В документе также отмечается, что действия Канады серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма, представляют собой дискриминационные меры в отношении КНР и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая.
В августе 2024 года канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний.
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