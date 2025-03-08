В Киеве у посольства США прошла акция протеста
У посольства США в Киеве прошла акция протеста против слов Трампа о конфликте
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в субботу перед посольством США в Киеве на акцию протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа в связи с конфликтом на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Трамп 28 февраля заявил, что Владимир Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией, и отметил, что Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении.
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"В Киеве у посольства США идёт акция протеста "Америка, проснись!". Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающих публикацию фотографиях протестующие стоят у посольства с украинскими флагами и плакатами в виде игральных карт, где в верхней части изображены улыбающиеся высокопоставленные чиновники администрации Трампа, а в нижней части - фотографии с последствиями военных действий на Украине.
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"Когда война - это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа", - говорится на одном из плакатов с отсылкой на слова Трампа, что Украина не имеет козырей для продолжения войны, отмечает издание.
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