https://ria.ru/20250308/kiev-2003848262.html

В Киеве у посольства США прошла акция протеста

В Киеве у посольства США прошла акция протеста - РИА Новости, 08.03.2025

В Киеве у посольства США прошла акция протеста

Несколько десятков человек собрались в субботу перед посольством США в Киеве на акцию протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:52:00+03:00

2025-03-08T19:52:00+03:00

2025-03-08T20:16:00+03:00

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в субботу перед посольством США в Киеве на акцию протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа в связи с конфликтом на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". Трамп 28 февраля заявил, что Владимир Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией, и отметил, что Украина с подписанием соглашения с США по минералам окажется в гораздо более хорошем положении. "В Киеве у посольства США идёт акция протеста "Америка, проснись!". Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающих публикацию фотографиях протестующие стоят у посольства с украинскими флагами и плакатами в виде игральных карт, где в верхней части изображены улыбающиеся высокопоставленные чиновники администрации Трампа, а в нижней части - фотографии с последствиями военных действий на Украине. "Когда война - это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа", - говорится на одном из плакатов с отсылкой на слова Трампа, что Украина не имеет козырей для продолжения войны, отмечает издание.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998617342.html

https://ria.ru/20241126/miting-1985877776.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марджори тейлор грин