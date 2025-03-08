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Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область
В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:52:00+03:00
2025-03-08T10:52:00+03:00
2025-03-08T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины", — уточнил он.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить пациентов на ноги.Хинштейн добавил, что в том же селе дрон повредил автомобиль, водитель не пострадал."Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы — это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", — заключил врио губернатора.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В конце февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель.В Курской области действует режим контртеррористической операции.
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https://ria.ru/20250304/vsu-2003047314.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область
Хинштейн: супружеская пара пострадала при атаке дронов на Курскую область