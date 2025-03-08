Рейтинг@Mail.ru
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 08.03.2025 (обновлено: 11:44 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/khinshteyn-2003786781.html
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область
В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:52:00+03:00
2025-03-08T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abf84d486639d0ddb62a56f1ff0ca27a.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины", — уточнил он.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить пациентов на ноги.Хинштейн добавил, что в том же селе дрон повредил автомобиль, водитель не пострадал."Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы — это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", — заключил врио губернатора.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В конце февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель.В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html
https://ria.ru/20250304/vsu-2003047314.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_203da351ea6fcf68995fb34209be4822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область

Хинштейн: супружеская пара пострадала при атаке дронов на Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Курской области
Разрушенные дома в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины", — уточнил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках
5 марта, 05:13
Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить пациентов на ноги.
Хинштейн добавил, что в том же селе дрон повредил автомобиль, водитель не пострадал.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курской области
4 марта, 19:03
"Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы — это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", — заключил врио губернатора.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В конце февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель.
В Курской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала