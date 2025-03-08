https://ria.ru/20250308/khinshteyn-2003786781.html

Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область

Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область - РИА Новости, 08.03.2025

Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область

В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T10:52:00+03:00

2025-03-08T10:52:00+03:00

2025-03-08T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины", — уточнил он.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить пациентов на ноги.Хинштейн добавил, что в том же селе дрон повредил автомобиль, водитель не пострадал."Уважаемые жители, враг варварски атакует наши мирные города и села. Прошу вас, воздержитесь от поездок в приграничные районы — это опасно для жизни и здоровья! Берегите себя", — заключил врио губернатора.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. В конце февраля при очередном налете дрона на авто погиб мирный житель.В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2003047314.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, происшествия, александр хинштейн, вооруженные силы украины